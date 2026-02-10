En image : Début de l’ère post-smartphone : Sweepea, un « compagnon de la pensée » sous forme d’oreillette, est dans les tuyaux d’Open Ai

En images

Chaque mois, le dessinateur Hubert Blatz croque l'actualité... Pour noter quoi que ce soit sur un smartphone, il faut sortir l'appareil, le déverrouiller, ouvrir une application, naviguer dans les menus, saisir ce qui nous a amenés là... Mais dans un monde où l'IA peut écouter, comprendre, résumer et répondre en temps réel, cette obligation commence à paraître inutile, voire primitive. Sera-t-elle remplacée par une interface vocale toujours plus près de nous ? Nombreux sont ceux à en être persuadés.