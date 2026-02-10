| Une question ?
En image : Début de l’ère post-smartphone : Sweepea, un « compagnon de la pensée » sous forme d’oreillette, est dans les tuyaux d’Open Ai

Posté le par Hubert blatz dans Innovations sectorielles

Chaque mois, le dessinateur Hubert Blatz croque l'actualité... Pour noter quoi que ce soit sur un smartphone, il faut sortir l'appareil, le déverrouiller, ouvrir une application, naviguer dans les menus, saisir ce qui nous a amenés là... Mais dans un monde où l'IA peut écouter, comprendre, résumer et répondre en temps réel, cette obligation commence à paraître inutile, voire primitive. Sera-t-elle remplacée par une interface vocale toujours plus près de nous ? Nombreux sont ceux à en être persuadés.

Par Hubert Blatz

Posté le par Hubert blatz

#Smartphone #Synthèse vocale #Intelligence artificielle #Innovation
