5 cadeaux Tech pour toute la famille

Noël approche à grands pas de bottes et vous êtes encore à la recherche de cadeaux ? Voici 5 idées de cadeaux innovants et technologiques tendances à mettre sous le sapin cette année.

Des robots éducatifs dopés à l’IA

Attention : sujet polémique ! Entre innovation éducative et risques éthiques, les jouets-robots à apprentissage automatique ou connectés à ChatGPT rencontrent un fort succès en 2025. À la croisée des chemins entre éducation, divertissement intelligent, et compagnons interactifs, ces nouveaux produits séduisent aussi bien les enfants que les adolescents ou les adultes.

Parmi les très nombreux produits disponibles, citons la gamme de robots éducatifs et interactifs Miko qui combinent conversation naturelle, reconnaissance faciale et émotionnelle, mobilité autonome et proposent des jeux interactifs ainsi que des activités STEM.

Si les fonctionnalités IA permettant une adaptation à l’enfant peuvent faire peur, l’appareil intègre cependant des garde-fous : contrôle parental sécurisé, chiffrement des données échangées et aucune publicité.

Les lunettes de sport connectées

META, la maison mère de Facebook, est entré cette année au capital du lunettier franco-italien EssilorLuxottica, afin de renforcer sa présence sur le secteur des lunettes connectées.

Après Ray-Ban, c’est maintenant Oakley, une autre marque du groupe franco-italien, qui aura droit à ses modèles connectés. Avec leur design orienté sport, les nouvelles lunettes Oakley Meta Vanguard sont conçues pour les sports à haute intensité : VTT, ski, etc. Mais quelles sont leurs fonctionnalités ?

Certifiées IP67, ces lunettes permettent de prendre des photos et vidéos, de lire de la musique et bien plus encore. Car il faut le dire, ces modèles sont bourrés de technologie : intégration en temps réel avec Garmin et Strava pour les statistiques de course, assistant vocal Meta AI pour reconnaissance d’objets, traductions ou questions concernant l’environnement autour, ce ne sont pas les fonctionnalités high-tech qui manquent !

Une souris Bluetooth pliable

Pliable, oui, vous avez bien lu, car ce n’est pas un hasard si cette souris porte le nom d’OrigamiSwift !

Créée par un designer du nom d’Horace Lam, cette souris conçue pour la mobilité est une belle innovation qui allie minimalisme, élégance et praticité. Comme la plupart des souris modernes, elle embarque deux boutons physiques, un capteur optique infrarouge et elle est compatible Bluetooth 5.2. Mais au delà de son design (une vingtaine de coloris proposés !), elle se démarque aussi par une zone tactile centrale qui fait office de molette et la rend particulièrement silencieuse.

Analogue 3D : une console rétrogaming qui fait tourner les cartouches de jeux nintendo 64 sur les TV 4K !

Vous aimez surfer sur la nostalgie ? Si vous avez grandi dans les années 90, vous allez être servi ! Voici un produit qui vous fera revenir a noël 1996, puisqu’il s’agit d’une console retrogaming capable de lire les véritables cartouches de Nintendo 64, mais sur écran 4K.

Considérée comme un produit rétro « premium », la console embarque une foule d’options : manette Bluetooth, 100% compatible avec les manettes d’origine, interface qui permet une multitude de réglages graphiques, multijoueur… Il est même possible de faire de l’overclocking !

REGENBOX : un régénérateur de piles alcalines

Vous pensiez que seules les piles rechargeables pouvaient être rechargées ? Hé bien, vous aviez tort ! Dans les années 1980, le chimiste Karl Kordesch (et l’un des inventeurs de la pile alcaline) a démontré qu’il était possible de recharger n’importe quelle pile alcaline jetable en effectuant un rechargement progressif à faible courant. Son invention fut alors brevetée et un premier chargeur fut commercialisé en 1994, malheureusement sans succès.

Mais 40 ans plus tard, la lutte contre le gaspillage redonne à cette invention l’éclairage qu’elle mérite. En 2021, le brevet, tombé dans le domaine public, a poussé l’entreprise Regenfab à lancer la RegenBox, le chargeur qui « redonne vie aux piles alcalines jetables ».

Si vous collectionnez les piles AA et AAA usagées chez vous, ce produit est donc une aubaine, puisqu’il vous permettra de leur donner une seconde vie. Ce petit boîtier, actuellement dans sa version 2, est capable d’accueillir 4 piles. Il est aussi très simple d’utilisation : 4 LED (une par pile) indiquant si la pile est trop usée pour être rechargée (rouge), en charge (jaune) ou presque neuve (vert).

Vous pouvez passer commande sur le site RegenFab, mais dépêchez-vous si vous souhaitez mettre ce nouveau produit Made In France sous le sapin !