obsolescence Windows

En image : Windows 10, une obsolescence programmée mais repoussée (pour l’instant)

Posté le par Hubert blatz dans Informatique et Numérique

Chaque mois, le dessinateur Hubert Blatz croque l'actualité... La fin de Windows 10 n’en finit plus d’exacerber les colères. Associations et utilisateurs sont vent debout contre l’arrêt des mises à jour, fixé par Microsoft au 14 octobre 2025. Dégâts environnementaux, mises au rebut d’appareils encore fonctionnels, freins à la réduction des déchets et de l’impact numérique pourtant prônée par la firme, les conséquences de cette décision ont provoqué une levée de boucliers, au point que l’entreprise a dû revenir sur sa mesure. Temporairement !

Par Hubert Blatz

Posté le par Hubert blatz

#Recyclage #Impact environnemental #Génie logiciel #Compétitivité #Microsoft
