In Sun We Trust : « Le solaire est clairement le meilleur investissement »

In Sun We Trust propose gratuitement sa technologie de pointe aux particuliers pour estimer avec précision le volume d'énergie que produirait une installation photovoltaïque sur leur toiture. Nous avions rencontré David Callegari, cofondateur et directeur, en 2017. Depuis, la jeune pousse a bien évolué et s'attaque à l'international. Entretien

La technologie d’In Sun We Trust permet de simuler la production photovoltaïque de n’importe quelle toiture avec une marge d’erreur de 5 %. La simulation prend en compte tous les éléments potentiels qui diminueraient la production électrique tels que : microclimats, inclinaison, orientation, mais aussi effets d’ombrage provoqués par les bâtiments, le relief, la végétation, etc. La production de la toiture et la consommation du foyer sont ensuite comparées. Une porte d’entrée efficace pour évaluer tout projet solaire particulier dans les meilleures conditions. Entretien avec David Callegari, cofondateur et directeur général d’In Sun We Trust. Il insiste sur le fait que le solaire constitue aujourd’hui l’investissement le plus rentable et le plus sûr.

Techniques de l’ingénieur : Pourquoi les Français devraient installer des panneaux solaires ?

David Callegari : Le public nous pose toujours deux questions : pourquoi le solaire et pourquoi nous ? Le solaire est clairement le meilleur investissement où placer son argent aujourd’hui. Il y a très peu de placements dans lesquels investir de façon rentable. Le solaire pourrait être encore plus rentable à l’avenir en fonction de l’évolution du mix électrique. Pourquoi In Sun We Trust ? Nous vérifions la qualité des installateurs et avons la certitude d’offrir le meilleur rapport qualité-prix.

Quelles informations fournissent vos simulations ?

Le visiteur se rend sur notre simulateur solaire, renseigne son adresse pour avoir accès à son potentiel solaire. Avec les 3 questions posées – avez-vous un ballon, un chauffage électrique et une piscine ? – nous sommes capables d’avoir une précision à 70-80 %. Le premier résultat fournit un bon ordre de grandeur du potentiel solaire de la toiture recherchée. Les personnes demandant à être rappelées par un conseiller solaire auront une estimation encore plus précise de la production possible et accès aux devis des partenaires. Nous ne communiquons plus sur le temps de retour sur investissement, car il est mal interprété la plupart du temps.

Nous essayons de trouver des résultats plus facilement compréhensibles. Pour bien comprendre l’intérêt économique du solaire, il faut considérer le taux de rentabilité interne (TRI), un indicateur qui prend en compte, entre autres, la durée de vie du système, l’augmentation du prix de l’électricité et la disparition des subventions. C’est le chiffre que l’on utilise pour comparer deux investissements. Vous pouvez avoir un TRI de 6 % sur le solaire net d’impôt, à comparer à un TRI assurance-vie autour de 3 %. Le solaire est beaucoup plus intéressant lorsque l’on prend en compte tous les paramètres externes.

Lorsque nous vous avions interviewé en 2017 (*), il existait deux versions de cette technologie de simulation. La plus précise nécessitait un partenariat avec chaque collectivité locale pour avoir accès à des bases de données onéreuses. Pour l’autre version, les utilisateurs devaient renseigner de nombreuses informations techniques telles que la pente du toit pour avoir accès aux résultats de simulations. La plus précise, lancée en 2016 à Nantes Métropole, puis dans plusieurs collectivités couvre désormais tout l’Hexagone. Comment cela a-t-il été possible ?

La technologie la plus simple était disponible sur tout le territoire depuis plusieurs années. En parallèle, la version nantaise, plus précise, était très coûteuse en termes de données à acquérir et en temps de traitement de ces données. C’est la raison pour laquelle elle était restreinte à des territoires avec lesquels nous avions noué un partenariat. Ces territoires continuent d’ailleurs de bénéficier de fonctionnalités avancées et exclusives – simulateur de vente totale, de solaire thermique, sur toitures professionnelles, comparaison des options de financement… – et d’un accès privilégié aux données.

Pour étendre notre meilleure technologie de simulation à la France entière, nous avions besoin d’une belle force de frappe financière. Celle-ci nous a été conférée par notre fusion en 2019 avec le groupe Otovo, une start-up sœur en Scandinavie. Nous sommes désormais présents en Norvège, en Suède, en France et en Espagne.

Nous avons levé 17 millions d’euros auprès du groupe suédois Axel Johnson Inc., spécialisé dans le commerce de détail et les services aux consommateurs, et du fonds souverain norvégien. Nous avons ainsi pu déployer la technologie sur toute la France, sous forme de simulateur centré sur notre cœur de cible : l’autoconsommation individuelle pour les particuliers. En France, nous avons été à l’origine de 400 installations en 2019 et en prévoyons 1 000 cette année. À l’échelle du groupe, nous en visons 4 000 cette année.

D’où proviennent les données que vous exploitez ?

Nous exploitons deux types de données géographiques et deux types de données météorologiques. Nous utilisons les données de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) et les données de la NASA. Pour les données météorologiques, nous mixons les données de Météo-France et celles traitées par l’École des Mines de Paris qui utilisent des clichés du satellite Météosat. Cela nous permet de faire nos propres modèles d’irradiation et à partir de ces quatre grandes familles de données, nous créons nos simulations. Nous évaluons un taux d’erreur à 5 % grâce à des analyses menées sur plus d’une centaine de systèmes existants depuis au moins 2 ans et pour moitié, entre 5 ans et 10 ans.

(*) In Sun We Trust évalue le potentiel solaire de votre toit