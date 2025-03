Revue du Magazine d’Actualité #25 : du 10 au 14 mars

Le Magazine d'Actualité de Techniques de l'Ingénieur vous présente sa vingt-cinquième revue hebdomadaire ! Découvrez les faits marquants et les actualités incontournables de la semaine.

De la découverte en laboratoire à l’innovation industrielle… On scrute pour vous chaque semaine les tendances de l’industrie.

La numérisation des services publics : un levier pour l’efficacité de l’État

La Cour des comptes met en lumière les défis de la numérisation des services publics en termes de productivité. Bien que des outils numériques aient été déployés, leur impact reste difficile à quantifier. L’intelligence artificielle pourrait-elle être la solution pour exploiter de nouveaux gisements de productivité ?

Le numérique booste la productivité de l’État

Publications scientifiques : la France à la traîne derrière ses voisins

La France, autrefois leader en matière de publications scientifiques, a vu sa position mondiale s’effriter, passant de la 6e à la 13e place entre 2010 et 2022. Ce rapport de l’Observatoire des Sciences et Techniques met en lumière les défis auxquels l’Hexagone est confronté dans le domaine de la recherche.

Pourquoi la France est-elle à la traîne en matière de publications scientifiques ?

CCUS en France : une solution d’avenir pour le climat ?

Alors que la France vise une réduction massive de ses émissions de CO2, le stockage géologique du carbone apparaît comme une solution prometteuse. A travers les résultats de l’étude EVASTOCO2 soulignent les obstacles à surmonter pour concrétiser cette ambition.

Les défis du stockage de CO2 en France

Amelia et Thales : vers des vols plus respectueux de l’environnement

Thales propose une nouvelle approche révolutionnaire pour diminuer l’impact climatique des traînées de condensation. Testée par la compagnie Amelia, cette solution pourrait de transformer l’aviation durablement.

Une solution de Thales pour des vols plus verts

Meta dévoile Waterworth : le câble sous-marin le plus long du monde

Meta annonce le lancement de Waterworth, un projet de câble sous-marin hors-normes qui reliera les États-Unis, l’Inde, le Brésil, l’Afrique du Sud et d’autres régions clés. Avec ses 50 000 km de long, ce câble sera le plus long jamais construit, offrant une capacité inégalée pour répondre aux besoins croissants en connectivité et en intelligence artificielle.

Une plongée avec Waterworth, le projet de câble sous-marin stratégique

IA générative : alliée ou obstacle à la réflexion critique ?