Mistral annonce son premier modèle de raisonnement : Magistral

Mistral AI marche désormais sur les traces des géants technologiques avec le lancement de son modèle dit « de raisonnement ». Avec cette innovation, la start-up française compte bien s'imposer dans un des domaines les plus stratégiques du moment : l'intelligence artificielle générative.

Entreprise tricolore fondée en 2023, Mistral AI vient de faire un pas décisif, le 10 juin dernier, en annonçant la sortie de son premier modèle de raisonnement. Baptisé Magistral, ce modèle fait ainsi son entrée dans un domaine en plein essor : l’IA générative. Il aura pour mission de résoudre des problèmes complexes grâce au principe de chaîne de pensée[1] s’inspirant du fonctionnement cognitif humain.

Pour une utilisation adaptée en fonction des besoins, Magistral a été lancé sous une double déclinaison : Magistral Small, en open source, de 24 milliards de paramètres et disponible sous licence Apache 2.0 et Magistral Medium, la version entreprise plus puissante.

Pour évaluer ses nouveaux modèles, Mistral les a notamment soumis à un examen mathématique américain très exigeant. Pour des tâches complexes, les résultats sont plus que satisfaisants : sur AIME24[2], Magistral Medium a atteint un taux de réussite de 73,6 % et a même obtenu 90 % de succès avec une configuration optimisée pour la qualité. Ces chiffres ont atteint respectivement 70,7 % et 83,3 % pour Magistral Small.

La licorne souhaite ainsi se hisser au niveau des modèles développés par ses concurrents comme Gemini 2.0 Thinking Experimental de Google ou encore DeepSeek R1.

Dans cette optique, quels sont les atouts dont elle dispose pour faire le poids face à ces modèles ?

La traçabilité : bouclier contre les « hallucinations »

Le modèle a été conçu pour simuler la pensée logique humaine avec une nouvelle approche : détailler et décomposer une tâche en étapes et sous-étapes. Cette traçabilité permet de rendre visible la chaîne de raisonnement qui a mené à l’aboutissement de la réponse.

Mistral qualifie son modèle d’« arbre de pensée »[3]. En délivrant la réponse sans faire apparaître la succession des étapes logiques, l’utilisateur ne pouvait pas remonter à l’origine de la conclusion affichée. Cette transparence lui permet désormais non seulement d’interroger et vérifier la conformité du raisonnement, mais aussi de détecter les éventuelles erreurs plus facilement. Un procédé qui augmente la fiabilité du modèle.

C’est également un excellent moyen pour lutter contre un problème récurrent rencontré avec ces modèles : l’apparition d’informations incorrectes ou inventées, phénomène plus connu sous le nom d’« hallucinations ».

Multilingue, rapide et polyvalent

L’avancée majeure apportée par la firme française réside dans l’offre multilingue de cette IA. En effet, elle est en mesure de raisonner dans plusieurs langues de manière performante notamment en anglais, français, espagnol, allemand, italien, arabe, russe et chinois simplifié. Cette qualité lui permet de se singulariser et de se distinguer des modèles actuels qui pensent en anglais ou en mandarin, langues des deux pays les plus en pointe dans ce domaine.

La vitesse est également augmentée avec des réponses obtenues en un temps dix fois plus rapide par rapport aux modèles les plus compétitifs.

Le modèle offre également un large éventail d’applications. Le fleuron français de l’IA précise qu’il pourra être un outil à la disposition de la planification stratégique, l’optimisation opérationnelle et la prise de décision fondée sur des données. Sa palette d’expertise couvre des secteurs très variés allant du développement logiciel à la recherche juridique en passant par les prévisions financières. Avec sa traçabilité qui offre une garantie optimale, Magistral vise les industries à hauts risques.

Ces propriétés seront-elles suffisantes pour positionner Magistral comme alternative sérieuse aux modèles de raisonnement américains et chinois ? L’accord entre Mistral AI et Nvidia, annoncé ce mercredi 11 juin, lors du salon VivaTech, permet de penser que la France a toutes les chances de se faire une place de choix dans le paysage de l’IA générative.

[1] Chain-of-thought (CoT)

[2] American Invitational Mathematics Examination 2024

[3] Tree-of-Thoughts (ToT)