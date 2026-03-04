La France soutient financièrement les « Pionniers de l’IA »

Malgré un contexte géopolitique incertain, l’écosystème français de l’IA reste dynamique : les startups tricolores ont levé plus de 2,6 milliards d’euros en 2025, un signe de vitalité et d’attractivité. Pour accélérer cette dynamique, l’État a lancé l’appel à projets "Pionniers de l’IA", dont les 23 premiers lauréats viennent d’être dévoilés. Ces projets, soutenus à hauteur de 10 millions d’euros, illustrent la diversité et l’ambition de la recherche française en IA.

Depuis 2018 et la remise du rapport Villani sur l’intelligence artificielle, la France a structuré sa stratégie nationale autour de l’IA, financée par le plan d’investissement France 2030.

La troisième phase de ce plan, lancée lors du Sommet pour l’action sur l’IA en février 2025, se concentre sur l’application de l’IA dans des secteurs clés pour la productivité et la souveraineté technologique. L’appel à projets « Pionniers de l’IA », opéré par Bpifrance et l’Agence NALU (Inria), s’inscrit dans cette logique. Il vise à faire de la France un précurseur en innovation technologique, en répondant aux défis de souveraineté et de compétitivité.

Les 23 lauréats, annoncés le 10 février 2026, ont été sélectionnés pour leur potentiel de réplicabilité, leur complexité technique et leur impact organisationnel. Cinq secteurs se distinguent particulièrement : la robotique, la conception industrielle, la sécurité, la santé, et la transition écologique.

Parmi les lauréats, plusieurs projets illustrent la diversité des applications de l’IA. Dans le domaine de la santé, le projet MAGRITTE, porté par RAIDIUM, développe un modèle d’analyse d’images pour accélérer les diagnostics des radiologues, en s’appuyant sur une base de données inédite d’un milliard d’images hébergées en France. En robotique, le projet AIDE2, piloté par le CEA, vise à déployer un réseau VLM optimisé sur un robot d’assistance pour le maintien à domicile des personnes dépendantes.

Une logique de collaboration

Dans l’industrie, le projet ORCHESTRO, mené par Gobano Robotics et Nio Robotics, permet l’orchestration de différents modèles d’IA pour automatiser les processus de production des PME et ETI. Le projet BATMANE, porté par ENTALPIC, utilise l’IA pour accélérer la découverte de nouveaux matériaux pour les batteries, en collaboration avec des laboratoires académiques et des acteurs industriels.

En sécurité, le projet NOESIS, développé par ARLEQUIN, propose des outils d’analyse des signaux faibles sur les réseaux sociaux et les médias, afin d’éclairer les décideurs sur les enjeux stratégiques.

L’appel à projets « Pionniers de l’IA » s’inscrit dans une logique de collaboration entre acteurs publics, privés et académiques. Les lauréats bénéficient non seulement d’un soutien financier, mais aussi de la possibilité de s’associer à des laboratoires et des industriels pour passer à l’échelle.

Cette approche est complétée par d’autres initiatives, comme le programme France Legaltech, qui vise à accélérer l’adoption de solutions d’IA dans le domaine juridique. Parmi les lauréats de ce programme, on trouve des plateformes comme Allaw, qui facilite l’accès au droit, ou Dastra, spécialisée dans la conformité réglementaire (RGPD) grâce à l’IA.

Avec ces nouveaux lauréats, la France entend jouer un rôle de premier plan dans la révolution de l’IA, en misant sur l’innovation, la souveraineté technologique et la collaboration entre tous les acteurs de l’écosystème.

Les projets soutenus couvrent des enjeux majeurs, de la santé à l’industrie, en passant par la sécurité et l’environnement. Ils témoignent d’une volonté de transformer les défis technologiques en opportunités économiques et sociales.

Reste à savoir si ces initiatives suffiront à positionner durablement la France parmi les leaders mondiaux de l’IA, face à des concurrents comme les États-Unis ou la Chine.