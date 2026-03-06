Revue du Magazine d’Actualité #65 du 2 au 6 mars

{{block-infos-connection}}

Cette semaine, l’actualité industrielle et technologique met en lumière des tensions croissantes autour des ressources, des avancées dans les technologies critiques et des transformations profondes dans l’énergie et l’industrie.

Entre défis climatiques, accélération technologique et impératifs de souveraineté, les priorités européennes et françaises se redessinent rapidement.

ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT

Transition énergétique : Bruxelles peine à sécuriser ses matières premières critiques

Le rapport de la Cour des comptes européenne souligne les fragilités persistantes de l’UE dans l’approvisionnement en métaux essentiels à la transition énergétique. Malgré un règlement adopté en 2024 et plusieurs partenariats internationaux, les résultats tardent à se concrétiser et la dépendance vis-à-vis d’un petit nombre de pays reste préoccupante.
Pourquoi les métaux critiques deviennent un enjeu stratégique

+4 °C, l’Europe au pied du mur

Une nouvelle analyse scientifique met en garde contre l’insuffisante préparation du continent face à des scénarios de réchauffement extrêmes. Au-delà de +3 °C, les impacts sur les infrastructures, l’économie, la santé et les services essentiels se cumuleraient, mettant sous tension la capacité d’adaptation de l’UE.
Explorer les scénarios climatiques qui menacent l’Europe

SCIENCE, INDUSTRIE & TECHNOLOGIES

Fusion nucléaire : les startups privées sont-elles en train de doubler ITER ?

Alors que le projet ITER accuse un retard de huit ans, des acteurs privés ambitieux avancent rapidement sur des technologies alternatives. Tandis que le tokamak géant poursuit ses installations, l’écosystème mondial de la fusion se diversifie avec des approches plus agiles.
Découvrir comment la fusion privée change la donne

L’ADEME relance l’appel à projets DECARB IND 25 en 2026

L’agence ouvre une nouvelle fenêtre pour financer des projets industriels de décarbonation : efficacité énergétique, électrification, recyclage des matières, ou encore captage du CO₂. Une initiative alignée sur la SNBC 3 et indispensable pour accélérer la transition des sites industriels.
Des opportunités pour les industriels

La France soutient financièrement les « Pionniers de l’IA »

L’État dévoile 23 lauréats sélectionnés pour accélérer la montée en puissance de technologies d’IA souveraines. Ces projets couvrent robotique, santé, matériaux, sécurité et industrie, et illustrent l’ambition nationale en matière d’innovation stratégique.
Plonger dans les projets IA qui façonneront les prochaines années

Industrie de défense : les défis de la montée en cadence

Face à une demande accrue et à un contexte géopolitique sous tension, la filière française doit transformer profondément ses modes de production. Entre besoins en capacités, recrutements et supply chain, les obstacles restent nombreux pour atteindre une véritable « économie de guerre ».
Comprendre les limites de la montée en puissance industrielle

MATÉRIAUX & SYSTÈMES ÉLECTRIQUES

Pourquoi certaines batteries électriques résistent mieux à l’emballement thermique ?

Toutes les cellules lithium-ion ne réagissent pas de la même façon en situation de surchauffe. Cet article décrypte la composition interne des batteries, le rôle du séparateur, les réactions exothermiques successives et l’impact des différentes chimies sur la sécurité.
Focus sur les mécanismes de sécurité dans les batteries actuelles 

Bon week-end et bonne lecture.

