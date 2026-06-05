Les Rencontres Inter-GTR fêtent leur dixième anniversaire

Entretien avec Jean-François Vautier (CEA), organisateur des Rencontres Inter-GTR de l'IMdR.

C’est un rendez-vous qui réunit depuis dix ans des chercheurs et praticiens venus d’horizons très différents : sciences de l’ingénieur, sciences humaines et sociales, industrie… Les Rencontres Inter-GTR de l’Institut pour la Maîtrise des Risques (IMdR) ont tenu bon, même pendant le Covid. Le 19 juin 2026, à l’ESTP Cachan, la 10ᵉ édition mettra la notion de conception au cœur des débats. Jean-François Vautier, son organisateur, nous en explique l’esprit.

Techniques de l’Ingénieur : Comment sont nées les Rencontres Inter-GTR, et quel en était l’objectif fondateur ?

Jean-François Vautier : L’idée de départ était simple : prendre une notion, une seule, et voir comment différentes disciplines se l’appropriaient, ce qu’elles en faisaient. Avec les sciences de l’ingénieur d’un côté, et les sciences humaines et sociales de l’autre. Le premier thème choisi a été la notion de configuration. Des collègues issus de disciplines ou de secteurs organisationnels différents se disaient qu’il faudrait confronter leurs interprétations respectives. C’est parti un peu comme ça, modestement, et la formule a fini par s’imposer d’elle-même.

Quels thèmes ont jalonné ces dix années de rencontres ?

Après la configuration, nous sommes partis sur la notion d’interaction, puis d’intervention, et enfin celle d’anticipation. L’idée a toujours été de faire intervenir des spécialistes des sciences humaines et sociales et des sciences de l’ingénieur, et de les faire dialoguer autour d’un même concept. Au fil des éditions, le format a légèrement évolué : depuis deux ou trois rencontres, nous prenons davantage de temps pour organiser une table ronde, où les intervenants réfléchissent ensemble aux ressemblances et différences dans la façon dont leurs disciplines traitent la notion choisie. C’est un moment très riche.

Cette 10ᵉ édition est consacrée à la notion de conception. Pourquoi ce choix, et comment le programme est-il construit ?

La conception est une notion transversale par excellence. Elle se décline très différemment selon que l’on travaille en ergonomie, en ingénierie de sécurité, en gestion de crise, en éco-conception ou dans les systèmes de défense. C’est précisément ce qui la rend passionnante à explorer collectivement.

Dans la matinée du 19 juin, des intervenants de THALES, de l’ATRISC et de l’ESTP présenteront chacun leur approche de la conception dans leur domaine propre, de la prévention des risques à l’éco-conception, en passant par la gestion de crise. L’après-midi, MBDA viendra nous parler des activités de conception de testabilité entre partenaires industriels. Chaque exposé est accompagné d’une prise de parole d’un “perspectivant”, un spécialiste d’une autre discipline qui prend le recul nécessaire, met en perspective et enrichit la réflexion. C’est une formule que nous avons inventée et qui fonctionne très bien : cela évite le monologue d’expert et ouvre vraiment le dialogue.

La journée se clôturera par une table ronde réunissant les intervenants de l’après-midi, pour que chacun expose la manière dont il gère la conception selon deux grilles que je propose : une grille spatiale (du local au global) et une grille temporelle (du court terme au long terme). C’est souvent un prétexte pour que les participants de la matinée prolongent aussi la discussion, cela permet que les discussions deviennent vraiment vivantes.

Après dix ans, qu’est-ce qui vous surprend encore dans ces rencontres ?

Ce qui me surprend, et me réjouit, c’est la continuité. L’événement n’a jamais été annulé : même pendant le Covid, nous avons trouvé le moyen de continuer. Cela dit quelque chose de l’attachement des participants et des organisateurs à ce rendez-vous. Les Groupes de Travail et de Réflexion de l’IMdR sont des animateurs de groupes très engagés, et leur fidélité est un moteur formidable.

Et puis, la richesse des échanges ne se dément pas. On croit parfois parler de la même chose, et l’on découvre que les mots recouvrent des réalités très différentes ou, au contraire, que des approches apparemment éloignées convergent sur l’essentiel.