Webinar : Modéliser les moteurs électriques et les générateurs avec COMSOL Multiphysics®

Organisé le jeudi 18 septembre à 11h, ce webinar porte sur la conception de moteurs électriques performants, en s'appuyant sur la plateforme COMSOL Multiphysics® et le module AC/DC, dédiés à la modélisation des moteurs électriques. La modélisation et la simulation sont essentielles au processus de R&D dans un contexte de montée en puissance de l'électrification des transports.

Le webinar mettra en valeur les capacités du logiciel pour la modélisation des machines électriques telles que les moteurs et les générateurs. Avec le module AC/DC, ils offrent un large éventail de fonctionnalités pour la modélisation, la simulation et l’optimisation des machines à flux radial ou axial utilisant différents principes de fonctionnement, telles que les machines à aimants permanents, à réluctance ou à induction. Le module possède la capacité unique de tenir compte à la fois des non linéarités magnétiques et de la dépendance en température des matériaux, permettant ainsi la création de modèles haute-fidélité. Les capacités multiphysiques du logiciel peuvent être enrichies avec d’autres modules pour mener également des études en vibroacoustique ou déterminer l’état de contraintes dans les matériaux.

Ce webinar sera enregistré et disponible en archive sur notre site dès le lendemain de l’évènement.