La PPE 3 bientôt sur les rails

La troisième édition de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie, plus connue sous le nom de PPE 3, est en discussion depuis 2021, et a fait l’objet, jusqu’au début du mois d’avril 2025, d’une consultation finale du public.

La PPE 3, qui sera publiée dans sa version finale très prochainement, doit guider la politique énergétique française durant les dix prochaines années, et aboutir en 2050 à faire du pays un territoire neutre en carbone.

Pour rappel, la PPE s’inscrit tout d’abord dans un contexte international de réduction des émissions de gaz à effet de serre, via l’Accord de Paris, qui fixe à 2 °C l’augmentation des températures par rapport à l’ère préindustrielle, et le pacte vert européen, qui doit faire du vieux continent le premier à être neutre en carbone d’ici 25 ans.

Au niveau national, la loi de programmation sur l’énergie et le climat (LPEC) chapeaute la mise en œuvre effective des trois documents de référence qui constituent la stratégie française pour l’énergie et le climat (SFEC). La PPE est un de ces documents. Les deux autres sont la SNBC (stratégie nationale bas carbone), qui guide les objectifs de réduction de l’empreinte carbone pour tous les secteurs d’activité, et le PNACC (Plan national d’adaptation au changement climatique), qui détaille les actions à mener pour s’adapter à l’augmentation des températures, sur la base d’une trajectoire de réchauffement de référence.

La seconde édition de la PPE, qui court sur la période 2019-2028, est axée principalement sur la réduction des énergies fossiles et l’accélération du développement des énergies renouvelables. La préparation de la PPE 3, qui doit couvrir la période 2024-2033, a fait l’objet d’une concertation avec des experts, des énergéticiens, les filières mais aussi des modélisations techniques, devant l’aspect hautement stratégique et engageant ce cette programmation au long cours.

Plusieurs points clés de la PPE 3 ont fait l’objet de vives contestations. Le premier ministre, François Bayrou, a acté la tenue d’un débat parlementaire autour de la PPE 3 à la fin du mois d’avril, à l’issue duquel la PPE 3 sera adoptée, sans vote.

La source principale des oppositions sur la rédaction de la PPE 3 met face à face les tenants d’une production d’électricité nucléaire et ceux qui souhaitent développer au maximum les énergies renouvelables. Deux partis pris irréconciliables qui, au gré des incertitudes politiques récentes et des remaniements, ont fait traîner l’adoption de la nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie.

Certaines orientations de la PPE 3 sont aujourd’hui acquises : la décision de ne plus fermer de réacteurs nucléaires par anticipation par exemple, mais également le maintien des objectifs liés au déploiement des énergies renouvelables. L’objectif de disposer d’ici à 2030 de 60 % d’énergie bas carbone (contre 60 % d’énergies fossiles aujourd’hui) passe en effet par un retour en force de l’énergie nucléaire, mais également un coup d’accélérateur sur le biogaz, l’éolien terrestre et maritime, le solaire et l’hydrogène.

Autre objectif de premier ordre, la baisse de la consommation d’énergie finale, qui devra diminuer de 27 % d’ici à 2035. Pour parvenir à cet objectif, l’amélioration de l’efficacité énergétique, notamment par le renforcement des aides de l’état à la rénovation énergétique des bâtiments, le développement de transports plus écologiques et la priorisation de productions plus locales feront l’objet d’une attention particulière.

Pour accompagner – et mieux anticiper – la montée en puissance de l’électrification de nombreux usages, la modernisation du réseau électrique, notamment par l’intégration de l’électricité renouvelable et le développement de moyens de flexibilité figure également parmi les chantiers figurant sur la feuille de route de la PPE 3.