Revue du Magazine d’Actualité #30 : du 12 au 18 avril

Le Magazine d'Actualité de Techniques de l'Ingénieur vous présente sa trentième revue hebdomadaire ! Découvrez les faits marquants et les actualités incontournables de la semaine.

De la découverte en laboratoire à l’innovation industrielle… On scrute pour vous chaque semaine les tendances de l’industrie.

PPE 3 : Vers une nouvelle ère énergétique

La PPE 3, ou la troisième édition de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie, a fait l’objet d’une consultation publique jusqu’en avril 2025. Ce document stratégique est sur le point de redessiner notre politique énergétique. Découvrez les grandes lignes de ce projet déterminant.

Tout savoir sur la PPE 3 : le plan qui redéfinit notre politique énergétique

Protection des données et révision du RGPD en Europe

Alors que Donald Trump revient à la Maison Blanche, la question de la souveraineté numérique s’impose en Europe. Entre la révision du RGPD et la dépendance aux GAFAM, les États et entreprises européens doivent repenser leur stratégie pour garantir leur indépendance technologique.

L’équilibre numérique mondial bouleversé

L’usine Caremag: un pas vers l’indépendance européenne en terres rares

Fondée en 2019, Carester se distingue par son équipe d’experts cumulant plus de 250 ans d’expérience. Avec la construction de l’usine Caremag, l’entreprise vise à devenir un acteur majeur dans la production d’oxydes de terres rares en Europe, un enjeu stratégique face au monopole chinois

L’impact stratégique de Carester sur les terres rares

Corrosion : un coût caché pour l’économie mondiale

Saviez-vous que la corrosion coûte à l’économie mondiale environ 3,4 % du PIB chaque année ? En France, cela représente une perte de 100 milliards d’euros. Pourtant, des solutions existent pour réduire ces coûts de 35 %. Cet article vous explique pourquoi la corrosion est un problème majeur et comment des pratiques de contrôle efficaces peuvent faire la différence.

Une économie substantielle grâce à la gestion de la corrosion

Cruz Foam : l’emballage avec des matériaux biosourcés

Avec Marco Rolandi, John Felts a cofondé Cruz Foam pour s’attaquer à la pollution plastique des océans. Ensemble, ils ont développé une mousse biosourcée, transformant les déchets alimentaires et agricoles en solutions d’emballage durables.

Cruz Foam participe à transformer l’industrie de l’emballage

La muraille verte de Chine : entre prouesse technologique et défis écologiques

Une équipe de chercheurs chinois a récemment publié une étude dans le Science Bulletin, révélant que la Chine abrite environ 142 milliards d’arbres. Grâce à l’utilisation de la technologie Lidar et de l’intelligence artificielle, ces scientifiques ont pu estimer le nombre d’arbres sur l’ensemble du territoire, bien que le chiffre réel pourrait être encore plus élevé. Cette avancée technologique s’inscrit dans le cadre du projet ambitieux de la muraille verte, visant à freiner l’avancée du désert de Gobi.

Lidar et IA : les technologies au service de la forêt chinoise