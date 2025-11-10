La quotidienne : revue de presse du 10 novembre 2025

Voici les infos à retenir de ce lundi 10 novembre : une sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.

Pressions climatiques, innovations numériques et recomposition énergétique placent l’industrie française sur une ligne de crête. Si les efforts de décarbonation peinent encore à s’ancrer durablement, la montée en puissance de l’intelligence artificielle et de la recherche ouvre de nouvelles perspectives de transformation.

L’industrie française reste un gros émetteur d’émissions de gaz à effet de serre

Selon une analyse récente, l’industrie française a émis 62,4 Mt CO₂éq en 2024, ce qui en fait le troisième secteur émetteur national après les transports et l’agriculture (soit environ 16,9 % des émissions totales). Les efforts de décarbonation restent donc « trop partiels » (Citepa).

Baromètre Industrie 5.0 2025 : IA, durabilité et humain au cœur de l’usine du futur

La 10ᵉ édition du baromètre franco-allemand met en lumière que 67 % des entreprises industrielles intègrent désormais les enjeux environnementaux dans leur digitalisation, et 74 % placent l’humain (sécurité, compétences, pénibilité) au cœur de leurs démarches. L’intelligence artificielle, quant à elle, se positionne comme un levier majeur de l’industrie 5.0 mais le passage à l’échelle reste un défi (Wavestone).

Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la R&D dans les entreprises françaises

Le Conseil national de l’information statistique (CNIS) analyse annuellement les moyens financiers et humains consacrés à la R&D, à travers la capacité d’innovation, les investissements en matériaux, la chimie, la robotique ou encore l’IA. Cette enquête, qui s’appuie sur des statistiques fines, offre donc des indicateurs précieux sur la compétitivité des entreprises françaises (CNIS).

Dix repères pour avancer face à l’électrification et aux substitutions

Une note d’analyse présente dix repères pour la politique énergétique en France. En points de blocage apparaissent la baisse de la consommation finale, la substitution difficile des usages, l’électrification insuffisante, le gaz naturel toujours présent… L’industrie et les matériaux en dépendance directe à l’énergie apparaissent placés sous forte pression. Des évolutions de procédés, l’optimisation énergétique et l’adaptation aux nouveaux usages sont dès lors nécessaires (Rexecode).

Veolia déploie une solution d’IA pour optimiser le tri et le recyclage des déchets des entreprises en France

Veolia a annoncé le lancement de bennes « intelligentes », équipées de caméras de reconnaissance et d’IA pour caractériser en temps réel les déchets des entreprises (bois, plastiques, cartons…) et optimiser leur recyclage. Cette innovation renforce la traçabilité des déchets et répond aux obligations réglementaires tout en s’insérant dans les dynamiques de l’économie circulaire (Le Progrès).