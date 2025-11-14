La quotidienne : revue de presse du 14 novembre 2025

Voici les infos à retenir de ce vendredi 14 novembre : une sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.

Entre montée en puissance des technologies stratégiques, initiatives internationales pour accompagner la transition climatique, retombées économiques des énergies renouvelables, évolutions réglementaires européennes en matière de durabilité et dynamique des activités industrielles, l’actualité illustre la diversité des transformations à l’œuvre dans les secteurs technologiques, énergétiques et manufacturiers.

French Tech 2030 : 80 nouvelles start-ups lauréates pour renforcer la souveraineté technologique française

Le programme French Tech 2030 a annoncé la promotion 2025, composée de 80 entreprises françaises œuvrant dans des technologies stratégiques telles que l’intelligence artificielle, la robotique, le spatial, la cybersécurité, l’électronique.

Plan pour l’innovation

Un futur plan innovation a été annoncé par Bruno Bonnell (SGPI) lors de la présentation de l’Observatoire de l’innovation, le 12 novembre 2025, insistant sur le fait que l’État doit répondre aux demandes sociétales plutôt que de financer uniquement des technologies (AEF Info).

Des ENR pour l’économie régionale

Selon le Journal du Palais, le groupe ENGIE, via sa filiale ENGIE Green, a mis en avant le rôle de ses parcs d’énergie renouvelable (notamment le parc éolien de Thory dans l’Yonne) dans le soutien de l’économie locale, à travers une production annuelle d’environ 40 000 MWh, l’alimentation électrique de quelque 18 000 personnes, et 1,6 M€ de taxes et impôts versés aux territoires de Bourgogne-Franche-Comté en 2024.

Durabilité et méthode de calcul des émissions de GES

rsedatanews.net confirme la position du Conseil des 27 pour une réduction de 90 % des émissions nettes, avec des amendements sur le rapport européen de durabilité* et un accord sur une méthode unique de calcul des émissions de gaz à effet de serre dans les transports.

* Capacité d’un système à fonctionner longtemps sans dégrader l’environnement, les ressources ou les conditions sociales qui le soutiennent

Vallourec : résultats du troisième trimestre 2025 dévoilés

Le groupe Vallourec, spécialisé dans les solutions tubulaires industrielles, a publié ses comptes consolidés pour le T3 2025. Ces résultats permettent d’observer l’évolution de l’activité dans les segments de l’énergie, de la mécanique et des infrastructures (boursorama.com).

Soutenir les villes et le secteur industriel face au défi climatique mondial

Dans un article publié le 12 novembre 2025, Expertise France présente des programmes de soutien aux villes et aux industries dans les pays du Sud global (Afrique subsaharienne, Sri Lanka) pour les aider à faire face aux défis de la transition énergétique et climatique.