La quotidienne : revue de presse du 16 octobre

Voici les infos à retenir de ce jeudi 16 octobre : la sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.

Bpifrance accélère la nouvelle génération d’industries deeptech

Bpifrance vient d’annoncer la neuvième promotion de son Accélérateur Néo Startups industrielles, un programme dédié aux jeunes entreprises en phase d’industrialisation. Vingt-cinq startups françaises intègrent cette nouvelle cohorte, sélectionnées pour leur potentiel à transformer leurs innovations de laboratoire en procédés productifs à grande échelle. Ce programme vise à accompagner la structuration, la montée en cadence et la mise en réseau de ces acteurs de la nouvelle industrie française, couvrant des domaines tels que les matériaux avancés, la chimie propre, les énergies alternatives et la robotique.

L’Union européenne veut concilier industrie et neutralité carbone

À la veille du sommet européen consacré à la révision des objectifs climatiques pour 2040, un document préparatoire souligne la volonté des États membres d’obtenir un soutien renforcé pour les secteurs industriels lourds. Acier, automobile, chimie et ciment plaident pour un encadrement réglementaire adapté et pour des aides ciblées afin de réussir leur transition énergétique sans perte de compétitivité face à la Chine ou aux États-Unis. L’enjeu est de concilier neutralité carbone et souveraineté industrielle dans un contexte de tensions économiques et technologiques accrues.

Mohon mise sur l’économie circulaire pour recréer de l’emploi industriel

La zone industrielle de Mohon, à Charleville-Mézières, accueillera dès 2026 un projet de revalorisation des articles invendus de l’industrie du luxe, à l’origine de la création de soixante-dix emplois. Cette implantation illustre la montée en puissance des modèles circulaires intégrés dans les territoires industriels, combinant logistique, tri, transformation et réemploi des matériaux. L’initiative s’inscrit dans une dynamique nationale de réindustrialisation par la sobriété, soutenue par des partenariats entre acteurs publics et privés.

Captage de CO₂ : la voie cryogénique d’Eiffage et Revcoo franchit une étape

Eiffage s’associe à la startup française Revcoo pour développer un procédé cryogénique de captage du dioxyde de carbone destiné aux industries fortement émettrices. Ce système exploite le froid extrême pour condenser le CO₂ issu des procédés de combustion, permettant de réduire l’empreinte carbone des usines de chaux et de ciment. Lire l’article Techniques de l’ingénieur, « Une usine de chaux teste la capture cryogénique du CO₂ pour réduire ses émissions ».

L’intelligence artificielle accélère la simulation physique industrielle

Deux publications récentes soulignent la progression de l’IA dans la simulation numérique appliquée aux réseaux énergétiques et aux procédés industriels. Le Machine Learning for Physical Simulation Challenge explore l’utilisation de l’apprentissage automatique pour optimiser la stabilité des réseaux électriques intégrant une part croissante d’énergies renouvelables. Parallèlement, de nouveaux travaux menés par des acteurs de l’aéronautique et du numérique s’intéressent à la modélisation physique assistée par IA pour accélérer les calculs thermiques et mécaniques de grande échelle. Ces avancées illustrent l’émergence d’une IA industrielle hybride, capable d’intégrer les contraintes physiques dans les modèles d’apprentissage.

À l’agenda