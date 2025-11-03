La quotidienne : revue de presse du 3 novembre 2025

Voici les infos à retenir de ce lundi 3 novembre : une sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.

Entre transitions énergétiques, réindustrialisation et innovations technologiques, l’actualité industrielle de ce début de semaine témoigne des tensions et des avancées qui traversent les grands secteurs français et européens. Relocalisation de la production, adaptation du réseau électrique, mobilité zéro émission ou encore étiquetage environnemental : tour d’horizon des principaux faits marquants du jour dans les domaines de l’industrie, de l’énergie et de la recherche.

Sommet « Choose France » 100 % français pour relancer l’investissement industriel

Le président Emmanuel Macron organise une édition « 100 % française » du sommet Choose France, dédiée uniquement aux entreprises et investisseurs français. L’événement se tiendra à la Maison de la Chimie à Paris le 17 novembre. L’objectif est de mobiliser des capitaux français pour l’industrialisation et la relocalisation dans un contexte de pression internationale sur les chaînes de valeur, notamment dans les secteurs stratégiques de l’énergie, des matériaux, de l’IA ou encore de la mobilité (Le Point.fr).

Partenariat français dans la robotisation de la propreté industrielle

La société Octopus Biosafety (robotique industrielle, via sa filiale du groupe TAW) annonce un partenariat stratégique avec EXCELCAR pour déployer des robots de nettoyage industriel autonomes (AMR) sur la plateforme technologique d’EXCELCAR, située au sein du Pôle d’Excellence de l’Industrie décarbonée de La Janais (Rennes) (Boursorama).

Projet de mobilité urbaine : le premier téléphérique urbain « zéro énergie » en France

L’industriel savoyard MND a remporté le marché pour construire et exploiter à la réunion le projet « ZÈL La Montagne », un téléphérique urbain de 1 315 m de long, dénivelé de 308 m, qui fonctionnera en mode 100 % neutre en énergie. Le projet repose sur un Smart Grid combinant récupération d’énergie (phase de descente) et panneaux photovoltaïques couvrant les gares et bâtiments annexes. La mise en service est prévue pour l’été 2028 (MND).

Innovation durable – Accords & levées de fonds de la semaine

La revue hebdomadaire « L’innovation durable : les deals de la semaine » recense les levées de fonds, financements verts, prêts liés à la performance durable, et obligations durables pour l’industrialisation verte. On peut ainsi lire que Dracula Technologies capte un financement, Greenflex quitte TotalEnergies ou encore le Groupe Avril signe un refinancement durable (rsedatanews.net).

Autoroute A10 : lancement d’un tronçon d’autoroute capable de recharger les véhicules électriques en circulation

Une section de 1,5 km sur l’A10 près de Paris permet désormais la recharge inductive « à la volée » des voitures, bus et camions électriques, ouvrant une nouvelle ère de mobilité lourde décarbonée (newmobility.news).

Stratégie 2040 : la France réclame un « frein d’urgence » sur l’objectif climat à 2040 en raison des incertitudes sur la capacité des puits de carbone naturels

Dans le cadre des discussions européennes sur les cibles d’émissions à l’horizon 2040, Paris appelle à prévoir une clause d’arrêt d’urgence, les puits de carbone forestiers ou technologiques présentant des incertitudes importantes (carbon-pulse.com).

Affichage environnemental des textiles : entrée en vigueur de l’étiquetage « coût environnemental » en France

En application du décret n°2025-957 et de son arrêté, une cotation environnementale des produits textiles (sur tout leur cycle de vie) est désormais disponible en mode volontaire depuis début octobre 2025 (SGSCorp).

10 % de l’énergie solaire et éolienne française perdue au premier semestre 2025 faute d’adaptation du réseau

Le gestionnaire du réseau électrique français a constaté que la croissance rapide de la production renouvelable conduit à des surplus non consommables ou injectables, soulignant les enjeux d’intégration, stockage et flexibilité du système électrique (Connexion France).