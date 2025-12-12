La revue de presse quotidienne du 12 décembre 2025 : soutien à l’innovation, intelligence artificielle, écologie

Voici les infos à retenir de ce vendredi 12 décembre : une sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.

L’actualité du jour met en évidence l’accélération de la transformation technologique, avec une montée en puissance de l’intelligence artificielle dans l’aviation, la défense et les systèmes embarqués. Elle révèle aussi l’intensification des enjeux environnementaux, qu’il s’agisse de la qualité de l’eau ou des exigences climatiques auxquelles les États doivent répondre. En parallèle, les dynamiques industrielles territoriales se renforcent autour de l’innovation, de l’accompagnement des entreprises et de la réindustrialisation locale. L’ensemble dessine un paysage en mutation rapide, où compétitivité, transition écologique et souveraineté technologique avancent désormais de manière étroitement liée.

Le marché mondial de l’aviation intelligente se dope à l’IA

Selon une étude de marché publiée le 11 décembre, le secteur de l’IA appliquée à l’aviation connaît une forte croissance, avec une valeur estimée à près de 1,13 milliard de dollars en 2024 et une projection jusqu’à plus de 6 milliards d’ici 2033. Ce développement touche des domaines comme les opérations de vol autonomes, les diagnostics prédictifs, les systèmes de maintenance et l’optimisation énergétique des appareils (openPR.com).

Airbus décroche un contrat majeur en IA pour la défense française

Airbus a remporté un contrat de 50 millions d’euros pour intégrer de l’intelligence artificielle française développée par l’Agence ministérielle pour l’IA de défense dans les systèmes d’armes et d’information du ministère des Armées. Une première phase est dédiée à l’amélioration de Spationav, le système de surveillance maritime, en analysant des données satellitaires et en étendant ensuite l’usage de l’IA à la cybersécurité et aux réseaux de télécommunications militaires (Reuters).

Contamination généralisée aux « PFAS » dans l’eau potable française

Un rapport de l’agence sanitaire ANSES révèle une pollution très répandue de l’eau du robinet en France par les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), notamment par l’acide trifluoroacétique (TFA), connu pour sa grande persistance dans l’environnement. Plus de 92 % des échantillons analysés contiennent du TFA, souvent à des niveaux dépassant les seuils envisagés par la future réglementation européenne. La mise en œuvre du principe du « pollueur-payeur » pour ces polluants est retardée, suscitant des critiques de la société civile sur l’insuffisance de la protection sanitaire (Le Monde).

Pressions légales contre la France pour son insuffisance en action climatique

Un collectif d’associations environnementales a engagé une nouvelle procédure juridique contre l’État français, l’accusant de ne pas faire sa « part équitable » dans la réduction des gaz à effet de serre. La plainte, déposée devant le Conseil d’État, met en avant les insuffisances des stratégies nationales pour atteindre les objectifs du pacte de Paris, malgré plusieurs décisions judiciaires antérieures en faveur d’une action plus ambitieuse (Le Monde).

Nouveau programme pour accompagner la croissance des PME industrielles françaises

Le gouvernement français a lancé la sixième promotion du programme ETIncelles, une initiative visant à accompagner des PME vers le statut d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) afin de renforcer le tissu industriel national. Ce programme, piloté par la Direction générale des entreprises, vise à lever des obstacles administratifs à la croissance et à soutenir l’industrialisation sur l’ensemble du territoire (Direction générale des Entreprises).

Innovations dans les matériels informatiques éco-efficients

Dans un contexte où l’efficacité énergétique des infrastructures de calcul devient stratégique, HCLTech et Dolphin Semiconductors ont annoncé un partenariat pour développer des puces à faible consommation destinées à l’Internet des objets et aux centres de données. Ces composants visent à réduire la consommation énergétique globale des systèmes embarqués et des serveurs, un enjeu clé pour les industriels confrontés à la croissance des besoins en IA (ELE Times).

KMØ à Mulhouse : un lieu d’innovation pour l’industrie et le numérique

Dans la région Grand Est, le projet KMØ à Mulhouse est un exemple concret de reconversion d’une ancienne friche industrielle en hub d’innovation dédié à l’industrie 4.0 et au numérique. Ce lieu favorise la collaboration entre acteurs industriels et numériques, propose des formations, des événements et facilite les partenariats pour des projets innovants dans la transformation digitale des industriels locaux.

Robotaxis en plein essor à l’échelle mondiale

Les médias rapportent que les robotaxis sont désormais déployés à grande échelle dans plusieurs grandes villes des États-Unis et de Chine, avec des centaines de véhicules autonomes en service quotidien. Si des acteurs européens comme Renault et Stellantis testent localement des systèmes similaires, l’écart technologique avec les géants américains et chinois est pointé comme un défi pour l’industrie européenne (Le Monde).

Le programme « Territoires d’industrie » accompagne les projets locaux

L’État français poursuit le déploiement de l’initiative Territoires d’industrie, un dispositif qui donne carte blanche aux collectivités territoriales labellisées pour co-construire un plan d’action industriel local avec des élus et des industriels. Ce programme vise notamment à accompagner des projets innovants, soutenir l’investissement productif, simplifier les démarches foncières et favoriser l’émergence d’infrastructures industrielles dans des zones périurbaines et rurales.

« Sprint Innovation » dynamise l’innovation dans les territoires

Dans la continuité de Territoires d’industrie, le programme Sprint Innovation a étoffé son offre en 2025 pour aider des projets locaux innovants à se développer. Cette démarche inclut des financements, des expertises et des réseaux pour accompagner des entreprises industrielles, des start-ups ou des PME dans la transition écologique, l’adoption de nouvelles technologies, la création de synergies territoriales et l’accélération de leurs activités.

Renforcement de l’innovation industrielle en Auvergne-Rhône-Alpes avec Minalogic

Le pôle de compétitivité Minalogic, implanté sur trois sites à Grenoble, Lyon et Saint-Étienne, anime un écosystème régional de plus de 500 membres impliqués dans la chaîne d’innovation numérique et industrielle. Il accompagne des projets de R&D collaboratifs, relie entreprises, recherche et collectivités locales, et contribue à renforcer la compétitivité des filières technologiques dans le territoire.