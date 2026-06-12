Des UGV aux missions de ravitaillement, le front ukrainien teste la robotisation au sol

Après les drones aériens, les robots terrestres prennent une place croissante dans la guerre en Ukraine. Leur rôle reste d’abord opérationnel, transporter du matériel, évacuer des blessés et réduire l’exposition des soldats.

Sur le front ukrainien, la robotisation ne se limite plus aux airs. Des robots terrestres pilotés à distance sont désormais utilisés pour des missions de ravitaillement, d’évacuation et de transport de matériel dans des zones particulièrement exposées. Ces machines, parfois proches de petits véhicules tout-terrain, peuvent acheminer de l’eau, des munitions, des batteries ou du matériel médical vers des positions avancées. Elles peuvent aussi servir à ramener un blessé sans envoyer immédiatement d’autres soldats dans une zone ciblée par l’artillerie ou les drones. Le reportage consacré par France Inter aux robots terrestres utilisés pour les évacuations et le ravitaillement en Ukraine met en évidence cette évolution du champ de bataille, où les machines deviennent des auxiliaires concrets de la survie des combattants.

Ces équipements appartiennent à la catégorie des véhicules terrestres sans équipage (UGV pour Unmanned Ground Vehicles). Il s’agit de plates-formes roulantes ou chenillées, commandées à distance, capables d’effectuer des tâches répétitives ou dangereuses. Leur développement s’inscrit dans une dynamique plus large de transformation de l’armée ukrainienne. En février 2025, l’Ukraine a annoncé la création d’unités spécialisées dans les véhicules robotisés, avec des usages prévus pour l’offensive, la défense, la logistique, l’évacuation des blessés, la pose de mines ou le déminage, comme l’explique cette synthèse sur le déploiement d’unités ukrainiennes de véhicules robotisés. Cette diversification montre que les robots terrestres ne sont plus seulement des prototypes ou des démonstrateurs technologiques. Ils deviennent des outils intégrés à certaines missions de terrain.

Un outil logistique dans un front saturé de drones

La logistique militaire est l’un des premiers domaines concernés. Sur un front surveillé en permanence par des drones, déplacer un véhicule classique ou envoyer un petit groupe de soldats pour livrer du matériel est très risqué. Les drones à vue subjective (FPV pour First Person View), capables de viser des véhicules, des tranchées ou des points de passage, rendent chaque trajet dangereux. Dans ce contexte, un robot terrestre peut absorber une partie de ce risque. Il ne supprime pas la menace, mais il évite d’exposer directement un conducteur ou une équipe de ravitaillement.

L’usage progresse rapidement. Les forces ukrainiennes ont réalisé près de 24 500 missions avec des véhicules terrestres sans équipage au cours des trois premiers mois de 2026, dont plus de 9 000 missions en mars, pour des tâches de combat et de logistique sur la ligne de front. Ces chiffres figurent dans le bilan publié par le ministère ukrainien de la Défense sur l’extension de l’usage des systèmes robotisés terrestres. L’objectif est clair, confier davantage de missions dangereuses à des machines, en particulier lorsque la tâche consiste à transporter une charge sur quelques centaines de mètres ou plusieurs kilomètres dans une zone exposée.

Cette logique ne transforme pas les robots en remplaçants des soldats. Elle les place plutôt dans un rôle de soutien, au plus près des besoins du front. Un UGV peut livrer du matériel, revenir avec une charge, accompagner une évacuation ou transporter un équipement que des soldats devraient autrement porter eux-mêmes. L’intérêt est d’autant plus fort que l’armée ukrainienne doit économiser ses effectifs et limiter les pertes dans un conflit où les lignes bougent peu, mais où les frappes de précision se multiplient.

Une robotisation rapide, mais encore fragile

L’Ukraine cherche aussi à passer d’un usage ponctuel à une montée en série. Le pays prévoit de contractualiser 25 000 véhicules terrestres sans équipage au premier semestre 2026, soit plus du double du total de 2025, avec l’ambition de transférer une part importante de la logistique de première ligne vers des systèmes robotisés. Ce changement d’échelle est détaillé dans une analyse sur le déploiement de 25 000 robots terrestres ukrainiens pour remplacer les soldats dans certaines missions logistiques. La dynamique illustre la capacité de l’Ukraine à industrialiser rapidement des solutions issues du terrain, souvent améliorées au fil des retours d’expérience des unités.

Les limites restent importantes. Contrairement aux drones aériens, les UGV militaires dépendent fortement de l’état du sol. Boue, neige, cratères, tranchées, débris, mines ou obstacles peuvent bloquer leur progression. La portée radio, l’autonomie des batteries et la qualité de la liaison vidéo conditionnent aussi leur efficacité. Des plates-formes discrètes, grâce à leur taille réduite et à leur motorisation électrique, peuvent néanmoins être perdues, immobilisées ou neutralisées avant d’atteindre leur objectif. Cette fragilité est documentée dans cette enquête sur les véhicules terrestres sans équipage employés par les forces ukrainiennes face à la menace des drones.

Leur déploiement exige donc une préparation précise. Les itinéraires doivent être repérés, les zones minées évitées, les communications sécurisées et les opérateurs formés. Un robot terrestre n’est pas autonome par nature. Il dépend d’une chaîne complète, qui comprend la production, la maintenance, le pilotage, l’adaptation des charges utiles et l’intégration dans les procédures militaires.

Cette évolution ouvre aussi un enjeu industriel. La guerre en Ukraine agit comme un accélérateur pour les systèmes robotisés militaires, avec des cycles courts entre conception, test, usage sur le front et amélioration. Les plates-formes peuvent être adaptées à la logistique, à l’évacuation médicale, au déminage ou à certaines missions de combat. Leur valeur ne tient pas seulement à la technologie embarquée, mais à leur capacité à répondre à un besoin immédiat, dans un environnement où chaque déplacement peut devenir une cible.

Les robots terrestres en Ukraine ne dessinent donc pas une guerre sans soldats. Ils montrent plutôt une transformation progressive du combat, où les machines prennent en charge une partie des missions les plus exposées. Leur efficacité dépendra de leur robustesse, de leur disponibilité et de leur intégration dans les unités. Sur un front saturé de drones, leur rôle pourrait devenir durable, non pas comme arme miracle, mais comme outil de protection, de ravitaillement et d’endurance opérationnelle.