La revue de presse quotidienne du 1er décembre 2025 : énergie, hydrogène, mobilité

Voici les infos à retenir de ce lundi 1er décembre : une sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.

L’actualité du jour reflète l’accélération des transitions climatiques et industrielles, à travers le lancement des travaux du prochain rapport mondial sur le climat, de nouveaux jalons pour les infrastructures hydrogène en Europe et l’évolution du cadre français en matière de vigilance environnementale et d’efficacité énergétique. Les filières aéronautique et mobilité poursuivent, elles aussi, leur mutation, avec l’essor de solutions bas carbone et l’expérimentation de fonctions de conduite automatisée.

Le Giec lance son prochain rapport à Saint-Denis

La France accueille dès ce lundi près de 600 experts du climat de l’ONU réunis à la Tour Pleyel à Saint-Denis pour lancer les travaux du septième rapport du Giec, attendu en 2028 ou 2029. Le contexte est très politique avec des tensions entre pays qui souhaitent accélérer le calendrier pour le prochain bilan mondial de l’Accord de Paris et d’autres États producteurs d’énergies fossiles qui freinent sur les échéances et la mention de la sortie des combustibles fossiles (Sud Radio).

Un pipeline Barcelone-Marseille validé pour l’hydrogène vert

Le projet BarMar, futur gazoduc sous-marin entre Barcelone et Marseille, vient de franchir une étape clé avec la confirmation de sa faisabilité technique. Long d’environ 400 kilomètres, ce corridor énergétique doit transporter à partir de 2032 jusqu’à deux millions de tonnes d’hydrogène vert par an, soit près de 10 % de la consommation européenne estimée à cet horizon, afin d’alimenter l’industrie et les transports. Labellisé projet d’intérêt commun par la Commission européenne, BarMar est au cœur de l’initiative H2Med qui reliera aussi le Portugal à l’Espagne via le projet CelZa (Made in Marseille).

TotalEnergies sommée de renforcer la transparence de son plan de vigilance

Un jugement du tribunal judiciaire de Paris impose à TotalEnergies des obligations accrues de transparence dans le cadre de son devoir de vigilance, à la suite d’une action portée par des associations. L’entreprise doit mieux documenter les risques et les mesures associées dans son plan de vigilance, notamment sur les impacts environnementaux et climatiques de ses activités. Cette décision s’inscrit dans une série de contentieux stratégiques qui cherchent à préciser l’application de la loi française sur le devoir de vigilance aux grands groupes énergétiques (Actu Environnement).

La sixième période des CEE se précise pour 2026-2030

Un décret publié début novembre fixe les règles de la sixième période des certificats d’économies d’énergie qui prendra le relais de la période actuelle à partir du 1er janvier 2026. Le niveau d’obligation théorique est porté à 5 250 TWhc sur cinq ans, avec un renforcement des contrôles, une baisse des seuils d’obligation pour certains carburants et une part dédiée à la précarité énergétique de 1 400 TWhc. Ce dispositif concernera directement les fournisseurs d’énergie et de carburants et orientera une partie des investissements d’efficacité énergétique dans l’industrie, le tertiaire, le transport et le résidentiel.

En parallèle de la mise en place de la sixième période des certificats d’économies d’énergie, les pouvoirs publics publient plusieurs textes qui ajustent les dispositifs d’aides comme MaPrimeRénov et le chèque énergie. Les évolutions annoncées pour 2025 et 2026 visent à cibler davantage les travaux de rénovation performante et à articuler les aides budgétaires avec les obligations imposées aux fournisseurs d’énergie via les CEE, dans la perspective des objectifs européens de baisse de consommation et de hausse de la part des renouvelables à l’horizon 2030 (hellio.com).

Aura Aero ouvre son premier site industriel aux États-Unis

Le constructeur toulousain Aura Aero qui développe des avions biplaces de nouvelle génération et un avion régional hybride électrique inaugure son premier site nord-américain à Daytona Beach, au sein du parc de recherche de l’université Embry Riddle. Ce premier hangar de 1 000 m2 accueille désormais le siège américain et une unité de production. Il doit préfigurer une usine de 50 000 m2 en Floride d’ici 2028, soutenue notamment par Space Florida et EDF. L’objectif est d’industrialiser la gamme ERA du constructeur sur le marché américain tout en consolidant la filière de l’aviation décarbonée entre Europe et États-Unis (La Gazette du Midi).

Tesla lance des essais de conduite autonome avec passagers en France

À partir du 1er décembre 2025, Tesla engage en France une phase de tests en conditions réelles de son système de conduite autonome avec des passagers à bord. Cette expérimentation, très médiatisée, relance les débats sur la sécurité routière, la responsabilité en cas d’accident et le cadre réglementaire applicable aux systèmes d’aide avancée à la conduite et aux fonctions automatisées. Elle intervient dans un contexte où les constructeurs misent sur les logiciels et l’IA embarquée comme nouveau terrain de différenciation sur le marché européen de l’électromobilité (Autoplus).

Le Luxembourg désigne son gestionnaire de réseau d’hydrogène

Le Luxembourg officialise la création de Creos Luxembourg Hydrogen qui est désigné gestionnaire national du futur réseau d’hydrogène avec effet au 1er décembre 2025. Cette nouvelle entité aura pour mission de planifier et d’exploiter les premières infrastructures de transport d’hydrogène du pays, en coordination avec les réseaux voisins et les projets européens de corridors hydrogène. Il s’agit d’un jalon important dans la structuration d’un marché régional de l’hydrogène renouvelable au cœur de l’Europe (creos-net.lu).