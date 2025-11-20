La revue de presse quotidienne du 20 novembre 2025 : matériaux, automatisation et climat

Voici les infos à retenir de ce jeudi 20 novembre : une sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.

Les filières se transforment simultanément sur les plans technologique, environnemental et économique et plusieurs signaux forts dessinent les priorités industrielles du moment. Voici quelques points essentiels à retenir de l’actualité industrielle de ce jour.

Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour investir dans l’automatisation des flux de matériaux

ien.eu indique que, lors du Linde Material Handling, la combinaison d’équipements automatisés (tracteurs, chariots automatisés, bras robotisés) et de scanners 3D a été plébiscitée en tant qu’outil de planification et de réduction des délais de mise en œuvre de projets d’automatisation. L’investissement dans les flux de matériaux industriels est donc jugé particulièrement opportun à l’heure actuelle.

La recherche appliquée ainsi que l’innovation dans l’agroalimentaire et les matériaux au Breizh Carnot Tech

Le réseau des instituts Carnot organise le 20 novembre 2025 à Rennes la 3ᵉ édition de Breizh Carnot Tech. Cette journée permet de découvrir des projets de R&D à fort potentiel, de rencontrer chercheurs et industriels, et d’explorer les transitions dans les filières agri-agro-aqua. Elle est l’occasion de suivre les innovations dans les matériaux, procédés, capteurs, et industrialisation des technologies.

L’usine du futur et l’emballage connecté au cœur de l’industrie

Du 18 au 20 novembre 2025, à Lyon (Eurexpo), Prod&Pack rassemble plus de 600 exposants autour des procédés, de l’emballage, de l’automatisation et de la robotique dans les industries de produits emballés. Le salon met en lumière comment l’industrie du conditionnement s’adapte à la durabilité, à la logistique intelligente, aux matériaux nouveaux et aux lignes automatisées.

Les Français, leaders en Europe de la consolidation des groupes de distribution automobile

Autoactu.com indique que, selon le dernier classement Top 50 d’ICDP, les groupes français de distribution automobile ont été les plus dynamiques en Europe en matière de fusions-acquisitions. Cet élément témoigne non seulement d’un mouvement de concentration dans l’automobile mais aussi d’une mutation de la chaîne de distribution.

Un agriculteur belge poursuit TotalEnergies pour dommages liés au climat

Un agriculteur belge porte plainte contre le groupe français TotalEnergies, estimant que quatre épisodes extrêmes liés au changement climatique (tempête, sécheresses) entre 2016 et 2020 ont causé des pertes sur son exploitation. Le procès, soutenu par des ONG environnementales, pourrait ouvrir une voie juridique pour responsabiliser les industriels des combustibles fossiles.

Le marché solaire C&I (Commercial & Industrial) en Europe entre dans une nouvelle phase

pv magazine International souligne que le segment solaire « commercial & industriel » en Europe se réoriente vers de plus grandes installations, une intégration accrue de stockage, et une focalisation renforcée sur l’innovation et la confiance ESG (environnementale, sociale, gouvernance) auprès des fabricants, des EPC et des acheteurs industriels. Les projections pour 2025 montrent environ 68 GW de nouvelles capacités photovoltaïques pour l’UE / UK / Norvège / Suisse, avec une forte hausse du stockage.