La revue de presse quotidienne du 24 novembre 2025 : matériaux, innovations, énergie

Voici les infos à retenir de ce mardi 25 novembre : une sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.

Les derniers jours ont été marqués par une actualité dense pour les secteurs industriels et technologiques, entre innovations européennes, transformations d’usines, évolutions réglementaires et nouvelles orientations énergétiques. Les débats autour de la souveraineté, qu’elle soit énergétique, industrielle ou matérielle, se croisent avec les enjeux de formation, de relocalisation et de montée en puissance des technologies avancées. Notre sélection revient sur quelques initiatives et signaux récents qui dessinent les priorités économiques et stratégiques du moment.

L’industrie européenne appelle à trois stratégies pour relancer sa compétitivité

Emag présente les vues de dirigeants de Siemens, Eramet et AtmosGear sur la façon dont l’Europe et la France peuvent reconquérir leur souveraineté industrielle via l’innovation, la relocalisation et la montée en production de technologies stratégiques.

Le secteur logistique plaide pour le bio‑GNV en vue de la souveraineté énergétique

Lors d’une table ronde organisée à l’occasion du salon Solutrans, la Fédération nationale des transports routiers (FNTR) a affirmé que, au-delà de la décarbonation, il fallait raisonner en termes de souveraineté énergétique. Le transport routier, tout en évaluant les solutions électriques, place le bio-GNV parmi les options pragmatiques, mobilisant aussi le secteur agricole français pour produire du biogaz et développer des stations de ravitaillement (Gaz-Mobilite.fr).

Une usine chimique en Alsace achève une phase de modernisation de 30 millions d’euros

L’usine du groupe Tronox à Thann (Haut-Rhin) vient de terminer une étape « historique » de son plan de transformation sur dix ans, après un investissement de 30 millions d’euros. Elle produit des composés de dioxyde de titane et vise à conforter sa place dans les produits de spécialité, tout en intégrant des volets technologiques et environnementaux (Traces Écrites News).

L’importance de la formation et des compétences dans la transition écologique et industrielle

Un rapport publié par The Shift Project souligne que la transition écologique appelle une profonde évolution des savoir-faire et des compétences, et que la formation continue doit être mobilisée pour répondre aux enjeux industriels et environnementaux.

L’European Innovation Council (EIC) bénéficiera d’un appui de 1,4 milliard d’euros pour stimuler les start-up européennes

L’EIC voit son budget renforcé afin d’accélérer l’innovation des start-up industrielles en Europe, notamment dans les technologies avancées et les matériaux. Ce soutien vise à permettre un passage plus rapide du prototype au marché.

La Commission européenne lance une consultation publique sur le futur « Advanced Materials Act »

La Commission européenne a ouvert jusqu’en janvier 2026 une consultation afin d’établir un cadre législatif pour les matériaux avancés (composites, biomatériaux, matériaux légers), l’objectif étant d’accélérer l’innovation et la production en Europe et de réduire les dépendances stratégiques (Net Zero Compare).

La Finlande renforce son rôle dans les microélectroniques et lignes pilotes semi-conducteurs en Europe

La Finlande s’impose comme une plate-forme clé pour les technologies de microélectronique (radiofréquence, MEMS, photonique intégrée) en Europe, créant de nouvelles opportunités pour l’industrie des semi-conducteurs (InnovationNewsNetwork).

Simplifications réglementaires en Europe pour soutenir l’innovation numérique et l’IA

Le 19 novembre 2025, la Commission européenne a présenté un rapport visant à réduire la bureaucratie pour les entreprises tech et à retarder certaines obligations du règlement IA, afin d’accélérer l’innovation numérique en Europe, laquelle constitue un enjeu majeur pour les industries technologiques (Le Monde).