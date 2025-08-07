Le changement climatique : une menace pour l’approvisionnement en semi-conducteurs

Selon une étude de PwC, un tiers de l’approvisionnement en semi-conducteurs pourrait être menacé par le changement climatique, d’ici 10 ans. L’industrie doit, dès à présent, s’adapter à cette nouvelle contrainte et certaines compagnies investissent déjà dans la résilience climatique et la sécurisation de la ressource en eau.

Nous gardons tous en mémoire la pénurie mondiale de semi-conducteurs amorcée lors de la crise Covid. Et cinq ans après, les chaînes d’approvisionnement industrielles en subissent encore les conséquences, notamment le secteur automobile, qui continue de faire face à des retards.

Car c’est un fait : les semi-conducteurs sont un maillon essentiel, voire stratégique, de nos économies. D’après le récent rapport de PwC, ce secteur, qui pèse actuellement 650 milliards de dollars, devrait ainsi dépasser les 1 000 milliards de dollars d’ici 2030.

Malheureusement, cette croissance est fortement contrainte. D’une part, nous ne sommes pas à l’abri d’une autre pandémie aux conséquences dévastatrices et le retrait des États-Unis de l’OMS augmente considérablement le risque de crise future.

D’autre part, la fabrication de semi-conducteurs est intimement liée à l’extraction de terres rares et de métaux, comme le cuivre. Or, l’extraction de ces ressources minières est loin d’être neutre du point de vue environnemental. L’exploitation minière du cuivre est ainsi fortement consommatrice d’eau et d’électricité.

L’extraction minière du cuivre, une industrie gourmande en eau

Les phases de broyage et de concentration du minerai de cuivre sont responsables de 70 % de la consommation d’eau totale du procédé. Or, comme le cuivre se trouve majoritairement dans des zones arides ou semi-désertiques, notamment au Chili, on sait depuis longtemps que cette consommation d’eau liée à l’extraction du cuivre est amenée à poser de plus en plus de problèmes.

Selon les estimations de l’ADEME (2017), une augmentation de 8 % de la production de cuivre au Chili entraîne ainsi une augmentation de 62 % de l’utilisation d’eau. Et en 2016, le ministère des Mines au Chili prévoyait déjà que l’exploitation minière du cuivre exigerait une consommation d’eau de 20 m3 par seconde, d’ici 2026.

Cette hausse prévue de la consommation d’eau pour alimenter les mines de cuivre est d’ailleurs d’autant plus paradoxale que le Chili subit une mégasécheresse depuis 2008. En 2021, le pompage d’eau douce par certaines mines du pays a même été interdit afin de préserver l’agriculture.

Par ailleurs d’autres pays producteurs de cuivre sont également frappés par des épisodes de sécheresse, de manière régulière. C’est le cas du Pérou, du Mexique et du Congo.

Les réserves de cuivre sont clairement menacées par le changement climatique

Vues sous cet angle, les projections de PwC ne sont pas surprenantes : en 2035, 32 % du cuivre nécessaire aux semi-conducteurs pourrait ne plus être fourni à cause de la sécheresse. Et, en 2050 ce chiffre pourrait atteindre 58 % !

Les semi-conducteurs étant essentiels à tous les pans de l’économie, il est donc urgent que l’industrie minière et les gouvernements mondiaux cherchent ensemble des solutions afin d’atténuer les risques posés par le changement climatique sur la production de cuivre.

Selon Glenn Burm, responsable mondial des semi-conducteurs chez PwC Corée du Sud, « partout dans le monde, les entreprises s’adaptent en augmentant la production d’eau, en diversifiant les chaînes d’approvisionnement et en renforçant la résilience climatique. Mais si les progrès sont considérables, les entreprises peuvent et doivent en faire plus. »