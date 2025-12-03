La revue de presse quotidienne du 3 décembre 2025 : robotique, intelligence artificielle, innovations

Voici les infos à retenir de ce mercredi 3 décembre : une sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.

L’actualité du jour oscille entre évolutions réglementaires et avancées technologiques. Les enjeux liés aux emballages, aux transports et à la biomasse s’ajoutent aux bilans environnementaux de l’année. Parallèlement, l’intelligence artificielle et la robotique progressent dans la recherche, la protection du patrimoine et l’observation des milieux naturels, tandis que l’Europe renforce son ambition en matière d’IA. Cette sélection dresse un aperçu de notre avenir industriel.

Lancement officiel du hub AI Factory France

Le projet AI Factory France (AI2F) a été lancé officiellement à Station F. Il rassemble plus de 150 participants, incluant 20 partenaires majeurs, afin de créer un hub national et européen pour l’accès à des ressources informatiques (super-calcul, HPC), des services et des compétences en IA. Ce hub doit servir à dynamiser la recherche et les applications industrielles et publiques en intelligence artificielle (Inria).

L’emballage plastique au cœur des débats du Sénat

Le Sénat français examine actuellement une initiative visant à mieux encadrer les emballages plastiques, dans le cadre d’un renforcement des réglementations environnementales. Cette démarche s’inscrit dans une logique de réduction des déchets plastiques et de transition vers des matériaux plus durables (rsedatanews.net).

Les enjeux du prochain Conseil des ministres des Transports de l’Union européenne

Le Conseil des ministres des Transports de l’UE se réunit ce 3 décembre. À l’ordre du jour figurent le « paquet contrôle technique », la directive sur les poids et dimensions des véhicules, ainsi que les suites du report des mesures internationales de décarbonation du transport maritime.

Une biomasse durable au cœur des discussions autour du projet de loi Ddadue

Le projet de loi Ddadue, en cours d’examen, traite de l’usage de la biomasse en France et vise à encadrer de manière plus durable les usages énergétiques de cette ressource, notamment pour des applications industrielles ou de production d’énergie (Actu Environnement).

Bilan 2025 de la biodiversité marine et côtière en France en cette « Année de la mer »

Un rapport récent publié dans le cadre de l’initiative nationale invite à faire le point sur l’état de la biodiversité marine et littorale en France. L’évaluation met en lumière les pressions exercées sur les écosystèmes côtiers et les défis pour préserver la biodiversité marine dans un contexte de changements environnementaux.

Préserver le patrimoine face au changement climatique via l’IA : le projet COLISEUM

Le projet COLISEUM propose d’utiliser des modèles d’IA et des capteurs climatiques pour prédire la détérioration des matériaux du patrimoine (monuments, sites historiques) en fonction des scénarios de changement climatique. Trois sites français sont déjà suivis, combinant mesures in situ, analyses chimiques et modélisation du vieillissement (arXiv).

Robots et IA automatisent les laboratoires de chimie, une révolution pour la recherche d’« usine à molécules »

Un article publié aujourd’hui décrit comment des robots pilotés par IA permettent d’automatiser des expériences de chimie et d’analyse en continu, 24h/24. Ces plateformes automatisées de recherche ouvrent la voie à des « hubs » chimiques pilotés par IA, capables de faire progresser la recherche de matériaux ou de molécules nouvelles avec rapidité, répétabilité et à l’échelle industrielle potentielle (Financial Times).

La robotique au service de la biodiversité et des milieux naturels

Une étude récente démontre que des robots à pattes combinés à l’intelligence artificielle peuvent être déployés en milieu alpin pour surveiller des habitats de montagne difficiles d’accès. En détectant et classifiant des espèces végétales, ces robots offrent une approche innovante pour le suivi de la biodiversité et l’impact du changement climatique sur des milieux sensibles (arXiv).

Pour l’adoption massive de l’IA européenne dans les entreprises et la science

L’Europe, avec le soutien de certains États membres dont la France, milite pour que l’IA utilisée soit « made in Europe », à la fois pour garantir la souveraineté technologique et favoriser les acteurs européens. Cette orientation pourrait encourager des développements d’IA et de robotique fortement ancrés sur le continent, pour l’industrie, la R&D, les matériaux, l’automatisation, etc. (sciencebusiness.net).