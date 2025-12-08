La revue de presse quotidienne du 8 décembre 2025 : intelligence artificielle, compétitivité, environnement

Voici les infos à retenir de ce lundi 8 décembre : une sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.

Les dynamiques industrielles européennes connaissent une phase de recomposition marquée à la fois par des tensions et de nouvelles opportunités. Les secteurs manufacturiers et technologiques se redessinent ainsi rapidement entre évolution des régulations, montée en puissance de filières locales, transformation des procédés et recherche de souveraineté stratégique. Innovation, relocalisation et compétitivité confirment les enjeux indissociables qu’ils représentent.

Débat autour du marché carbone et des quotas d’émission

Le système d’échange de quotas d’émissions aurait permis de réduire les émissions de façon significative et génère des revenus importants (en milliards d’euros). Dans le même temps, des alertes ont été émises sur les risques d’une simplification excessive des normes ESRS (normes de reporting extrafinancier), ce qui pourrait fragiliser la qualité de l’information environnementale des entreprises (rsedatanews.net).

Les enjeux de sobriété énergétique des centres de données

Les centres de données en France ont consommé entre 4 et 6 TWh d’électricité en 2023. Cette consommation élevée pose des questions fortes en termes de sobriété énergétique, d’efficacité et d’impact environnemental, dans un contexte où la demande en services numériques continue de croître (notre-environnement).

Développement régional des matériaux biosourcés dans les Hauts-de-France

gfp.asso.fr relate l’accompagnement dont bénéficient les transformateurs dans le développement de matériaux à base de ressources renouvelables, dont les textiles durables, le bois, la cellulose moulée, les plastiques renouvelables. L’objectif est de structurer une filière locale capable de substituer progressivement des matériaux fossiles par des solutions plus durables, tout en conservant des performances adaptées aux usages industriels.

Menace sur la métallurgie européenne

L’un des plus importants producteurs européens de silicium-métal menace d’arrêter toute production en Europe, si des mesures de protection ne sont pas prises rapidement (industriAll Europe).

L’industrie européenne de la robotique prend un tournant décisif dans la compétitivité manufacturière

La robotisation industrielle est désormais vue non plus comme un luxe, mais comme une condition de survie industrielle. Ainsi, des usines sans automatisation ou robotisation seraient aujourd’hui en décalage face aux standards du secteur (openPR.com).

La fabrication additive et les procédés innovants gagnent en maturité

Le volet « Made-in-Europe Partnerships » révèle des projets de fabrication additive utilisant des techniques avancées de modelage de faisceaux et de contrôle de processus pour produire des composants complexes plus efficacement, et avec moins de déchets (effra.eu).

Appel à manifestation d’intérêt pour l’intelligence artificielle

Depuis fin novembre 2025, treize États membres de l’Union européenne ont lancé le « PIIEC IA », un appel à manifestation d’intérêt destiné à financer des projets de recherche, développement et déploiement industriel dans des technologies d’IA. Ce programme vise à stimuler la compétitivité et la souveraineté technologique européenne, en favorisant la collaboration entre public et privé, et en facilitant la diffusion de l’IA dans l’industrie et l’innovation (Direction générale des Entreprises).

Vers une relocalisation des chaînes de valeur industrielles

L’Union européenne travaille à une stratégie industrielle plus intégrée et plus souveraine, favorisant la production locale, le contenu européen dans les produits industriels (notamment dans l’automobile et les technologies stratégiques) et la sécurisation des chaînes d’approvisionnement. Cette approche pourrait remodeler les stratégies des industriels européens, en encourageant l’investissement local, la manufacture et la réindustrialisation dans des secteurs clefs comme la mobilité, les batteries, les semi-conducteurs ou l’électronique (AInvest).

Contraction de l’activité manufacturière dans la zone euro fin 2025

Selon les derniers indicateurs (PMI), l’activité manufacturière dans la zone euro s’est contractée au mois de novembre 2025, sous l’effet d’une demande affaiblie et d’un recul des nouvelles commandes. Cette contraction s’accompagne d’une réduction des effectifs, ce qui pourrait peser sur la dynamique industrielle et la capacité d’investissement dans l’innovation et la robotisation des usines à court terme (Reuters).

Une tendance forte pour les financements privés et publics dans les technologies avancées

Le financement des start-ups et entreprises deep tech en Europe a connu une accélération en 2025, à la fois du côté public via des programmes européens et du côté privé via le capital-risque. Cela reflète un regain d’intérêt pour les secteurs à haute valeur ajoutée technologique, tels que l’IA, la robotique, la biotechnologie ou les matériaux avancés, perçus comme stratégiques pour l’avenir industriel de l’Europe (euronews).