L’État pérennise son soutien à la mobilité électrique grâce au leasing social

Alors qu'il a déjà permis à environ 100 000 ménages aux revenus modestes de louer un véhicule électrique à tarif préférentiel, le gouvernement renouvelle le leasing social et souhaite en faire profiter 50 000 bénéficiaires supplémentaires. Ce dispositif s'accompagne de quelques changements afin d’accélérer la décarbonation des transports et le renouvellement du parc automobile.

Fort du succès des deux précédentes éditions, le gouvernement vient de lancer la troisième campagne du leasing social. Ce programme permet aux ménages les plus modestes de disposer d’une voiture électrique neuve, malgré son coût d’achat encore élevé. Les bénéficiaires ont la possibilité d’accéder à cette technologie moyennant un loyer mensuel inférieur à 200 euros et la signature d’un contrat d’une durée minimale de trois ans. Les personnes intéressées par ce dispositif sont invitées à déposer sans tarder leur demande, car il pourrait rapidement être épuisé.

En 2024, la première édition avait dépassé les objectifs des pouvoirs publics. Alors qu’ils avaient anticipé la location d’environ 25 000 véhicules, près de 50 000 commandes avaient été enregistrées en quelques semaines seulement. Ce succès avait conduit le gouvernement à suspendre rapidement les inscriptions, car les crédits disponibles avaient été consommés beaucoup plus vite que prévu. Il démontre que le coût d’acquisition d’une voiture électrique demeure, chez les ménages aux revenus modestes, l’un des principaux freins à l’achat.

Face à cette réussite, l’exécutif a reconduit le dispositif en 2025. L’objectif de 50 000 nouveaux véhicules attribués a été rapidement atteint. Cette deuxième campagne a toutefois été davantage encadrée afin de mieux maîtriser son coût et de sélectionner les bénéficiaires les plus dépendants de leur véhicule pour se rendre au travail. Elle a également été marquée par une évolution importante au niveau du financement de ce dispositif, qui n’a plus été financé sur le budget de l’État, mais grâce au programme de certificats d’économies d’énergie (CEE), créé par un arrêté en juin 2025. Un changement qui vise à limiter l’impact de cette initiative sur les finances publiques.

La troisième édition conserve l’ambition d’attribuer au moins 50 000 véhicules électriques aux ménages modestes. Les bénéficiaires doivent toujours justifier de revenus limités et d’un usage professionnel important de leur voiture. En revanche, plusieurs critères évoluent. Les ménages ayant déjà bénéficié du leasing social lors des deux premières éditions ne peuvent plus déposer une nouvelle demande. Le kilométrage annuel minimal inclus dans les contrats passe de 12 000 à 15 000 kilomètres, tandis que le loyer reste plafonné à 200 euros par mois hors prestations annexes. Le gouvernement souhaite ainsi concentrer l’aide sur les automobilistes qui utilisent réellement leur véhicule au quotidien.

Des aides bonifiées pour les voitures fabriquées en Europe

La principale nouveauté de cette troisième édition concerne le montant de l’aide versée au professionnel qui la déduit des loyers. Celle-ci peut désormais atteindre jusqu’à 9 500 euros lorsque le véhicule, sa batterie et son moteur électrique sont produits en Europe. À défaut, le plafond est fixé à 6 500 euros. Le gouvernement souhaite ainsi soutenir la réindustrialisation européenne, en favorisant les modèles fabriqués dans l’UE. Cette orientation prolonge la logique du score environnemental déjà utilisé pour le bonus écologique.

Au-delà de l’aide apportée aux ménages, le leasing social constitue désormais un instrument de politique industrielle. Certains experts estiment néanmoins que le plafond de 50 000 véhicules demeure relativement modeste au regard des besoins de renouvellement du parc automobile français. L’Institut de l’économie pour le climat (I4CE) considère par exemple que l’un des principaux enjeux de cette nouvelle édition sera d’élargir progressivement le nombre de bénéficiaires afin de massifier l’électrification des véhicules particuliers tout en maintenant un ciblage social efficace.

Après avoir démontré son attractivité lors des deux premières campagnes, le leasing social s’inscrit à présent durablement dans la stratégie française de décarbonation des transports, grâce notamment à son financement par les CEE. Il vise aussi à accélérer le renouvellement du parc automobile dont l’âge moyen a atteint un niveau record de 11,8 ans au 1er janvier 2026, contre 10,2 ans en 2020.