L’Esports World Cup 2026, une opportunité pour l’industrie vidéoludique française

L’édition 2026 de l’Esports World Cup, qui a réuni plus de 2000 joueurs d’une centaine de pays, vient de s’achever, après sept semaines de compétition. Un événement marquant pour la France, puisqu’il a été organisé à Paris et sert de vitrine à une industrie du jeu vidéo dynamique qui apparaît de plus en plus comme un secteur de souveraineté numérique.

L’été 2026 aura été marqué par plusieurs grands événements sportifs : coupe du monde de football, tour de France cycliste masculin et féminin, mais aussi les Championnats d’Europe de volleyball féminin, de natation, sans oublier la plus grande compétition mondiale de jeux vidéo !

C’est un fait, le jeu vidéo est une industrie à part entière. Avec plus de 200 milliards de chiffres d’affaires selon l’INA[1], c’est même désormais la première industrie culturelle au monde.

Par ailleurs, le jeu vidéo n’est plus un simple produit culturel : c’est désormais un écosystème économique complet réunissant médias, création de contenu, publicité, sponsoring, technologies numériques et organisation d’événements sportifs numériques, c’est-à-dire d’e-sport.

L’état soutient d’ailleurs fortement ces sports numériques, dont le potentiel de développement est tellement remarquable, qu’ils ont fait l’objet d’une feuille de route interministérielle, la « Stratégie nationale e-sport 2020-2025 ». La prochaine version 2026-2030, en cours de finalisation, prévoit même un rapprochement avec l’école, ce qui fait l’objet de vives polémiques.

L’EWC 2026, un atout diplomatique pour la France

Avec plus de 12 millions de joueurs en France, pour 40 millions d’adeptes du jeu vidéo, l’engouement pour l’e-sport est indéniable. Cela se vérifie aussi du côté des audiences, puisque, selon les estimations reprises par Statista, l’audience mondiale de l’e-sport atteignait déjà 532 millions de personnes en 2022, dont 261 millions de fans réguliers et 271 millions de spectateurs occasionnels.

Face à de tels chiffres, il n’y a donc rien de choquant à considérer l’e-sport et l’industrie du jeu vidéo comme stratégiques et l’organisation de la troisième édition de l’EWC à Paris, dans un contexte géopolitique particulier, en est un parfait exemple. Car l’EWC n’est pas un événement sportif comme les autres : c’est la nouvelle vitrine du « soft Power » saoudien. Or, si les deux premières éditions se sont déroulées à Riyad, l’EWC 2026 a été délocalisé en urgence hors d’Arabie Saoudite en raison des tensions au moyen orient.

Paris aurait ainsi été choisie comme hôte, en raison de son statut de capitale européenne de l’e-sport, pour sa capacité à organiser des événements d’envergure mondiale dans des délais contraints, mais aussi grâce à la forte implication d’Emmanuel Macron en coulisses.

L’EWC 2026, quelles retombées ?

Au regard des 175 000 billets vendus et des 850 millions de spectateurs qui ont suivi l’événement à travers le monde, sans oublier les retombées économiques indirectes[2], l’organisation de l’EWC 2026 était donc une opportunité à saisir, permettant à la France de bénéficier d’une nouvelle mise en lumière positive à l’international, deux ans après le succès de PARIS 2024.

Par ailleurs, c’est un fait, l’e-sport mondial est dominé par des éditeurs de jeux vidéo américains et asiatiques. Sur les 24 jeux retenus à l’EWC 2026, seuls 2 titres sont issus de studios français : Trackmania, le célèbre jeu de course automobile du studio parisien Nadeo, du groupe Ubisoft et Rainbow Six Siege X, également d’Ubisoft. Néanmoins, ce n’est pas négligeable, car les autres titres sont tous issus de studios américains ou asiatiques (Chine, Japon, Corée, Singapour), pas de studios européens !

Pour le studio français Ubisoft, l’EWC 2026 fait donc figure de vitrine à l’échelle mondiale, qui permettra d’attirer de nouveaux joueurs et de prolonger le cycle de vie des jeux présentés.

Il faut également espérer que l’impact de l’EWC 2026 bénéficiera aussi à l’ensemble de l’industrie vidéoludique française, car, dans cette industrie, la visibilité internationale joue un rôle majeur dans les décisions d’investissement.

[1] 192 milliards en 2021, soit 123 milliards de plus que la musique et le cinéma réunis !

[2] estimées à environ 600 millions d’euros par l’Élysée