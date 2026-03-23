Les actualités à suivre : Coût de l’énergie, NewSpace, pesticides

La rédaction vous propose un rapide tour d'horizon sur les informations qui feront l'actualité industrielle dans les jours et les semaines à venir.

Industrie européenne : la guerre du prix de l’électricité est relancée

La nouvelle poussée des prix de l’énergie en Europe remet sous pression les industriels les plus électro-intensifs, de la chimie à la métallurgie, déjà fragilisés par des coûts durablement supérieurs à ceux de leurs concurrents américains ou asiatiques.

À Bruxelles, le débat ne porte plus seulement sur l’urgence conjoncturelle, mais sur les outils à activer pour éviter une nouvelle dégradation de la compétitivité manufacturière européenne.

La Commission travaille sur des baisses de taxes sur l’électricité, une plus grande souplesse sur les aides d’État et un soutien ciblé aux sites industriels les plus exposés.

En parallèle, la pression monte autour du marché carbone européen, certains États réclamant un allègement temporaire quand d’autres refusent de fragiliser le signal-prix climatique.

La prochaine étape sera la présentation détaillée des arbitrages de Bruxelles sur fiscalité, ETS et soutien d’urgence, avec en toile de fond le risque de fractures entre États aux marges budgétaires inégales.

Au-delà de l’urgence, le sujet va se prolonger dans le débat sur le Clean Industrial Deal : comment garantir une électricité abondante, décarbonée et compétitive sans sacrifier les objectifs climatiques ni accélérer les délocalisations.

Dassault-Airbus : le FCAS au bord de la rupture, l’Europe sous pression

Lancé en 2017 par la France et l’Allemagne, puis élargi à l’Espagne, le FCAS devait incarner le grand programme structurant de l’aéronautique de défense européenne, avec un système de combat aérien appelé à remplacer à terme les flottes actuelles autour de 2040.

Mais le dossier est aujourd’hui grippé par le bras de fer entre Dassault Aviation et Airbus, au cœur d’un conflit sur le pilotage du futur avion de combat, le partage industriel et le contrôle des fournisseurs.

En fixant une échéance à mi-avril, Berlin a transformé un contentieux industriel en test politique majeur, alors que les arbitrages budgétaires allemands approchent et que Paris pousse pour sauver un programme jugé stratégique.

Les prochaines semaines seront donc décisives : soit la médiation franco-allemande débouche sur un compromis de gouvernance et relance le programme, soit le FCAS s’enfonce dans une crise qui rouvrira la question d’alternatives européennes, voire d’un rapprochement allemand avec d’autres projets comme le GCAP.

Pour l’actualité industrielle, le vrai sujet n’est plus seulement l’avion du futur : c’est la capacité de l’Europe à aligner souveraineté, budget, propriété intellectuelle et partage de la valeur entre ses grands champions.

L’UE peut-elle encore tenir sa promesse sur les pesticides interdits ?

Promis en 2020 dans la stratégie européenne sur les produits chimiques, l’arrêt des exportations de pesticides interdits dans l’UE reste enlisé, alors même que ce commerce continue d’exposer la contradiction entre ambition sanitaire européenne et intérêts de l’industrie chimique.

Le sujet a repris de la force après les révélations de Public Eye, selon lesquelles près de 122 000 tonnes de pesticides bannis dans l’UE ont encore été notifiées à l’export en 2024, soit bien plus qu’en 2018.

En parallèle, le Parlement européen continue de pousser Bruxelles à légiférer, pendant que certains États, comme la Belgique, ont déjà avancé au niveau national.

La suite se jouera désormais sur trois fronts : d’abord, la capacité de la Commission à transformer son étude d’impact lancée en 2023 en proposition législative crédible ; ensuite, la pression politique croissante d’eurodéputés et d’ONG pour rouvrir le dossier ; enfin, le rapport de force avec une ligne bruxelloise plus favorable à la compétitivité et à l’allègement réglementaire.

Autrement dit, dans les prochains mois, ce dossier pourrait devenir un test grandeur nature : soit Bruxelles assume une rupture avec ce « double standard », soit la promesse de 2020 s’enfonce un peu plus dans la zone grise de la politique industrielle européenne.

NewSpace européen : 2026, l’année de vérité pour la souveraineté orbitale

Avec les succès récents d’Ariane 6 et le retour des lancements institutionnels européens, comme le nouveau contrat signé pour les satellites Galileo, l’Europe tente de reconstituer une filière spatiale capable de garantir un accès autonome à l’orbite.

Mais le vrai défi industriel se joue désormais au-delà du lanceur lourd : dans la montée en puissance de MaiaSpace, qui vise des opérations commerciales en 2026, et des micro-lanceurs privés soutenus par le European Launcher Challenge, conçu pour faire émerger une offre plus agile et compétitive.

Le paysage reste toutefois instable : PLD Space avance vers un premier vol de Miura-5 en 2026, tandis qu’Orbex traverse une crise sévère, rappelant à quel point cette course mêle innovation, financement et exécution industrielle.

Les prochains mois seront donc décisifs : cadence d’Ariane 6, arbitrages de l’ESA sur ses futurs champions, premier tir de démonstration chez MaiaSpace ou nouveau test des start-up les plus avancées.

Au fond, le sujet qui monte n’est plus seulement spatial : c’est celui d’une Europe capable, ou non, de bâtir une base industrielle complète face à la pression de SpaceX et des nouveaux entrants privés.

Cobalt : la tension qui peut rebattre les cartes des batteries jusqu’en 2030

La tension sur le cobalt remet brutalement en lumière une fragilité majeure de la filière batterie : la dépendance au Congo, qui pèse pour environ 72 % de l’offre mondiale, alors que les quotas décidés après la suspension des exportations ont déjà fait bondir les prix et raréfié la matière disponible pour les fabricants.

Pour l’automobile et les producteurs de cellules, le sujet n’est plus seulement minier : il touche désormais le coût des batteries, la sécurisation des approvisionnements et l’arbitrage entre chimies riches en nickel-cobalt et solutions moins exposées comme le LFP.

La prochaine séquence se jouera d’abord sur l’exécution des quotas congolais et sur la reprise effective des flux vers la Chine, où les stocks mobilisés par Glencore montrent déjà que le marché est entré dans une zone de tension aiguë.

Ensuite viendra le test industriel de l’Indonésie, appelée à monter en puissance dans la chaîne batterie sans pouvoir, à ce stade, compenser pleinement le manque congolais.

Au fond, les prochains mois diront si cette crise reste un choc de court terme, ou si elle accélère une recomposition plus profonde de l’industrie batterie entre diversification minière, nouvelles chimies et redéfinition des stratégies d’achat des constructeurs.