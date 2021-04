Les thèses du mois : « Le plastique, indispensable en temps de crise sanitaire »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier. Ce mois-ci, nous parlons de plastique.

Pour notre dossier d’avril, « Le plastique, indispensable en temps de crise sanitaire », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Foodyplast, des emballages plastiques alimentaires avec des additifs naturels et recyclables

Antonio Garcia Contreras

Thèse de doctorat en Chimie, soutenue le 20-06-2019

Institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour l’environnement et les matériaux.

Synthesis by click chemistry of biobased polyurethane networks with advanced properties

Khantutta-Kim Tremblay-Parrado

Thèse de Doctorat en Chimie des polymères, soutenue le 03-03-2020

Institut de chimie et procédés pour l’énergie, l’environnement et la santé

Caractérisation de l’aptitude des PET recyclés à l’étirage ; Recyclage de bouteille à bouteille

Nathan Sylvestre

Projet de thèse en Mécanique numérique et Matériaux, depuis le 01-10-2020

Centre de mise en forme des matériaux

Recyclage des plastiques par modification chimique de thermoplastiques

Violette Mohring

Projet de thèse en Chimie des Matériaux, depuis le 01-09-2020.

Laboratoire : Matière molle et chimie

Rational design of plastic packaging for alcoholic beverages

Yan Zhu

Thèse de doctorat en Génie des procédés, soutenue le 17-07-2019

Laboratoire : Sayfood

Business models circulaires ˸ vers des création et captation de valeur pérennes ? Processus et instrumentation : les enseignements du recyclage et de la réutilisation automobiles

Rémi Beulque

Thèse de doctorat en Sciences de gestion, soutenue le 19-04-2019

Centre de Gestion Scientifique

Proposition d’une démarche d’éco-conception centrée sur l’intégration de matière plastique recyclée issue des DEEE dans le cadre d’une économie circulaire pour les équipements électriques et électroniques

Nicolas Nève

Projet de thèse en Matériaux, depuis le 01-11-2020.

Institut de mécanique et d’ingénierie de Bordeaux

Toxicité des microplastiques chez les poissons, au-delà de simple vecteurs de polluants ?

Bettie Cormier

Thèse de doctorat en Géochimie et écotoxicologie, soutenue le 08-06-2020

Laboratoire : Environnements et Paléoenvironnements Océaniques

Ecotoxicologie microbienne des plastiques en mer : colonisation et biodégradation par la plastisphère

Justine Jacquin

Thèse de doctorat en Microbiologie marine, soutenue le 16-10-2020

Laboratoire d’Océanographie Microbienne