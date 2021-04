Le plastique, soldat inattendu de la lutte contre le Covid-19

En ce moment

Les mesures sanitaires mises en place depuis plus d'un an, et l'activité hospitalière continue depuis le premier pic ont vu la consommation de matériaux plastiques à but sanitaire augmenter fortement. Pour des raisons économiques et pratiques, dans un secteur de la santé qui évolue dans l'urgence depuis des mois, et malgré les engagements pris par l'exécutif pour interdire certains usages du plastique dans les années qui viennent.