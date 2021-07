Les thèses du mois : L’innovation technologique transforme le continent africain

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de juillet, « L’innovation technologique transforme le continent africain », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

L’émergence des « startuppers » au Maroc : institutions, trajectoires, réseaux sociaux

Quentin Chapus

Doctorat : Sociologie, démographie. Sociologie du travail, 01-10-2020

Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique

Assessing the impact of the use of information and communication technologies in the agricultural sector in Africa: the case of mobile telephony

Sabrine Bair

Doctorat : économie, 30-09-2020

Centre d’économie industrielle

Effets des politiques sectorielles d’innovations sur les interactions systémiques pour une transition technologique dans l’agriculture et l’élevage. Cas des filières Banane plantain et Porcine en Côte d’Ivoire

Cho Euphrasie Monique Angbo kouakou (Mme KOUAKOU)

Doctorat: Sciences Économiques, 28-02-2019

Laboratoire : Innovation et développement dans l’agriculture et l’agro-alimentaire

Paiement électronique en Tunisie. Le secteur bancaire entre l’adoption de l’innovation et la lutte contre la fraude

Mohamed Bouhafa

Doctorat : Sciences de gestion, 17-04-2019

Groupe de recherche en management

L’intelligence économique en Algérie : analyse des brevets comme indicateurs de la puissance innovatrice

Nour-Eddine Aissaoui

Doctorat : Sciences de l’information et de la communication, 29-11-2019

Institut Méditerranéen des Sciences de l’Information et de la Communication

Les enjeux du changement organisationnel dans les PME au Maroc : le cas du secteur du tourisme à Marrakech

Abdellatif Bensaid

Doctorat : Sciences de gestion, 11-12-2019

Laboratoire : Recherche interdisciplinaire en management et en économie (Lille)

L’effet de la synergie entre management de la qualité et orientation marché sur l’innovation produit des entreprises marocaines certifiées ISO 9001

Younès El manzani

Doctorat : Sciences de gestion, 08-06-2019

Centre de recherche Magellan

L’innovation managériale en contexte algérien : difficultés et perspectives. Approche par études de cas. Recherche sur les ressorts de l’innovation managériale face à un environnement entrepreneurial hostile.

Amel Ahras

Doctorat : Sciences de gestion, 10-12-2020

Laboratoire : TRansitions Energétiques et Environnementale

La figure de l’innovateur chez les Baga et Susu de Guinée : histoire sociale, verrous et jalousie

Mathieu Thierry Fribault

Doctorat : Anthropologie sociale et ethnologie, 19-02-2020

Centre Norbert Elias