Les thèses du mois : Quels leviers pour réduire l’impact environnemental des technologies numériques ?

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de juillet, « Quels leviers pour réduire l’impact environnemental des technologies numériques ? », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Cooling and heat recovery of data centers: optimization and energy management

Ahmad Alamir SBAITY

Thèse de doctorat en Mécanique des fluides, énergétique, thermique, combustion, acoustique, soutenue le 07-01-2022

Laboratoire universitaire des sciences appliquées de Cherbourg

Optimisation des alimentations électriques des Data Centers

Nouhaila LAZAAR

Thèse de doctorat en Génie électrique, soutenue le 25-02-2021

Laboratoire universitaire des sciences appliquées de Cherbourg

Performance evaluation of green IT networks

Youssef AIT EL MAHJOUB

Thèse de doctorat en Réseaux, information et communications, soutenue le 18-03-2021

Données et algorithmes pour une ville intelligente et durable

Évaluation et modélisation de l’impact énergétique des centres de donnée en fonction de l’architecture matérielle/ logicielle et de l’environnement associé

Yewan WANG

Thèse de doctorat en Informatique, soutenue le 09-03-2020

Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes

Vers la modélisation de clusters de centres de données vertes

Dimitra POLITAKI

Thèse de doctorat en Informatique, soutenue le 16-07-2019

Institut national de recherche en informatique et en automatique,

Unité de Sophia Antipolis.

De la gestion des déchets à l’approvisionnement de matières secondaires : développement d’indicateurs pour la gestion des DEEE – focus sur la filière française

Rachel Horta ARDUIN

Thèse de doctorat en Procédés de fabrication – Génie mécanique, soutenue le 20-12-2019

Institut de mécanique et d’ingénierie de Bordeaux

Etude d’un procédé plasma thermique pour l’extraction, la récupération et la valorisation d’éléments stratégiques contenus dans des matériaux types DEEE.

Jonathan CRAMER

Thèse de doctorat en Energétique, génie des procédés, soutenue le 21-11-2018

Institut de recherche de chimie Paris

Sustainability and responsibility in the digitalization era: a study of consumer-level 3D printing technology

Josip MARIC

Thèse de doctorat en Sciences de Gestion, soutenue le 02-11-2018

Montpellier Research in Management

Valorisation des matériaux issus du traitement des écrans plats (LCD)

Ana Luisa Barrera Almeida

Thèse de doctorat en Chimie des matériaux, soutenue le 07-01-2022

Unité matériaux et transformations