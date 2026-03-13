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Revue du Magazine d’Actualité #66 du 9 au 13 mars

Posté le par Marie-caroline LORIQUET dans Informatique et Numérique

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Une semaine marquée par des avancées technologiques décisives et des tensions structurelles dans plusieurs secteurs industriels.

Entre innovations de rupture, enjeux de souveraineté et transformations profondes du paysage énergétique et numérique, les ingénieurs voient se dessiner les contours d’une industrie en mutation rapide.

⚙️ MATÉRIAUX & TECHNOLOGIES AVANCÉES

Micro- et nanofabrication 3D : vers une rupture avec les résines polymères grâce à l’assemblage optofluidique

Les procédés de micro- et nanofabrication 3D sont aujourd’hui limités par la dépendance aux résines polymères. Une étude récente propose une alternative de rupture : l’assemblage optofluidique de particules, permettant de structurer directement une grande variété de matériaux à l’échelle micro/nano. Cette approche ouvre la voie à des microdispositifs multifonctionnels dotés de propriétés mécaniques, optiques ou électriques inédites, dépassant les limites actuelles de la polymérisation à deux photons. Elle représente une avancée majeure pour la microrobotique, la photonique et les bio‑dispositifs.
🧬 Explorer l’innovation en optofluidique

Tordre la fibre optique limiterait les pertes de signal

Une équipe de chercheurs démontre qu’une simple torsion appliquée à une fibre optique multicœur améliore sensiblement la transmission lumineuse. Cette géométrie spiralée réduit le couplage entre cœurs et permet à la lumière de contourner aisément les défauts internes du matériau. Le résultat : une robustesse accrue du signal, sans nécessiter de modifications lourdes des procédés de fabrication. Une avancée prometteuse pour les télécommunications haut débit et les systèmes de détection optique.
🔦Découvrir la fibre torsadée haute‑performance

MATIÈRES PREMIÈRES & DÉCARBONATION

Récupérer les terres rares grâce à la cellulose

Face à la demande croissante en terres rares lourdes, des chercheurs ont mis au point une nanocellulose capable d’adsorber sélectivement le dysprosium dans des solutions mixtes. Cette structure cristalline biosourcée ouvre la voie à un recyclage beaucoup plus propre et sélectif que les procédés solvants traditionnels, tout en répondant aux besoins croissants de l’industrie électronique, énergétique et magnétique. Une innovation stratégique pour sécuriser les chaînes d’approvisionnement.
🧪 Une nouvelle voie verte pour recycler les terres rares

⚡ ÉNERGIE & INFRASTRUCTURES

Les opérateurs de datacenters font face à des délais de raccordement qui s’allongent

️Malgré une électricité française abondante et décarbonée, l’afflux massif de projets industriels et numériques entraîne un allongement critique des délais de raccordement. Les opérateurs de datacenters doivent désormais attendre entre trois et sept ans pour être branchés au réseau, freinant l’essor des infrastructures IA et cloud. La situation reflète une tension globale en Europe, où la demande dépasse la capacité des réseaux électriques existants.
🏗 Comprendre les tensions sur le raccordement électrique

Sizable Energy veut transformer la profondeur marine en batterie géante

Une start‑up italienne transpose le principe du pompage‑turbinage dans les profondeurs marines pour créer une solution de stockage longue durée basée sur une saumure dense. Deux réservoirs reliés par une conduite verticale permettent de convertir l’électricité excédentaire en énergie potentielle gravitationnelle, avec un rendement annoncé de 80 %. Cette approche pourrait lever les limites topographiques des STEP terrestres et proposer une alternative modulaire, offshore et hautement scalable.
🌊 Une batterie sous‑marine pour stabiliser les réseaux

INDUSTRIE & SOCIÉTÉ

Pénurie de talents industriels : un enjeu stratégique pour la souveraineté et la performance

‍L’industrie française souffre d’un déficit structurel de compétences, notamment en maintenance, ingénierie électrique et métiers techniques. Alors que la réindustrialisation peine à accélérer, cette pénurie fragilise la performance, la fiabilité et la transformation des sites industriels. Les besoins croissants en compétences qualifiées pour accompagner l’automatisation, l’électrification et les systèmes numériques renforcent l’urgence d’une stratégie nationale sur les talents.
👨‍🏭 Les défis RH qui freinent la réindustrialisation

Google veut plus de souplesse dans les réglementations numériques européennes

Face à l’accumulation de réglementations européennes (RGPD, DMA, DSA), Google plaide pour une « souveraineté numérique ouverte ». L’entreprise estime que les exigences actuelles peuvent freiner l’innovation et pénaliser les acteurs européens dépendant des infrastructures cloud américaines. Elle pousse pour un cadre équilibré, garantissant la protection des données tout en favorisant l’interopérabilité et l’agilité des services numériques.
💻 Les enjeux de la souveraineté numérique ouverte

Bon week-end et bonne lecture.

Pour aller plus loin

Dans l'actualité

Dans les ressources documentaires

https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/informatique-et-numerique/

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