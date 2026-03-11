Tordre la fibre optique limiterait les pertes de signal

La torsion d'une fibre optique multicœur offre une meilleure transmission des données, permettant un chemin lumineux plus robuste.

La lumière alimente tout ce qui nous entoure, depuis les outils de communication jusqu’à ceux de détection. Pourtant, les plus infimes imperfections peuvent disperser cette lumière et ainsi affaiblir les signaux qu’elle transmet. Dans une fibre optique conventionnelle telle qu’employée dans les télécommunications, la lumière est guidée le long d’un seul et unique cœur qui lui permet de voyager selon deux directions : en avant ou en arrière. La moindre imperfection du cœur en verre disperse alors la lumière, que ce soit en la laissant fuir hors de la fibre ou en la reflétant dans la direction opposée à celle attendue. Le résultat est le même : une dégradation, voire une destruction du signal convoyé. En principe, l’ajout de cœurs à la fibre optique devrait créer des canaux supplémentaires afin de recueillir davantage de données. Seulement, en pratique, la lumière tend à « se coupler » entre les cœurs voisins. Les canaux se mélangent alors, ce qui introduit du bruit et limite la quantité d’informations transitant par la fibre multicœur. Heureusement, une collaboration de scientifiques semble avoir trouvé la solution adéquate. Celle-ci est détaillée dans le journal Nature Photonics en date du 20 février 2026.

Une simple torsion pour une meilleure transmission

L’idée est la suivante : ajouter une torsion à la fibre optique lors de sa fabrication laisserait un chemin plus robuste à la lumière, tout en minimisant les défauts d’usinage pouvant causer des pertes de signal. Elle provient d’un travail d’équipe entre les chercheurs de l’université de Bath, de l’université de Cambridge et leurs partenaires internationaux. La nouvelle fibre tordue multicœur présente des états protégés de la lumière, qui suit naturellement la torsion et évite le couplage entre les cœurs. En fait, quand la lumière rencontre un défaut sur son chemin, elle s’écoule simplement autour de lui au lieu de se disperser. Résultat : une transmission du signal bien plus robuste qu’à l’accoutumée !

La torsion étant appliquée au sein même des étapes habituelles de fabrication de la fibre, elle ne nécessite aucun processus spécial à mettre en œuvre. Par conséquent, la fibre tordue partage de nombreux traits avec une fibre optique standard comme sa flexibilité, sa transmission du signal avec un minimum de perte, et la possibilité de la produire avec des longueurs étendues. Pour vérifier la validité de leur invention, les scientifiques ont conçu la fibre tordue au Centre for Photonics de l’université de Bath avant de la tester dans les laboratoires d’optique de cette même université. Ils en concluent un avenir radieux pour la nouvelle fibre optique. En effet, elle devrait permettre des connexions ultra-fiables pour la transmission de données entre puces, appareils ou composants électroniques. De plus, elle pourrait diriger efficacement les signaux lumineux dans les communications avancées (quantique), la détection de précision (imagerie médicale) et les technologies quantiques émergentes.