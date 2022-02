Techniques de l’Ingénieur partenaire du salon Eurocoat

A vos agendas ! Techniques de l’Ingénieur est partenaire du salon Eurocoat qui aura lieu du 29 au 31 Mars 2022 à Paris Expo - Porte de Versailles.

Co-organisé avec l’AFTPVA (Association Française des Techniciens des Peintures, Vernis, encres d’imprimerie, colles et Adhésifs) et en partenariat avec la FIPEC (Fédération des Industries des Peintures, Encres, Couleurs, Colles et adhésifs, Préservation du Bois), l’événement assure la rencontre des industriels de l’amont et l’aval pour construire ensemble un avenir eco-responsable.

Cette année, le salon dédié à la production et à la formulation de peintures, vernis, encres d’imprimerie et autres, vous accueille pour vous permettre d’aller à la rencontre de plus de 200 fournisseurs producteurs et distributeurs de revêtements, d’équipements et de services avec les fabricants de coatings et applicateurs, durant 3 jours entiers.

Si vous recherchez des technologies innovantes pour la production de vos produits et la formulation, alors cet événement est fait pour vous !

Vous y retrouverez des matières premières, ingrédients biosourcés, pigments, solvants, polymères, résines… portés par les sociétés leaders du marché, les start-up les plus novatrices qui représentent les fournisseurs français et internationaux du secteur.

Et si vous êtes plutôt en quête d’optimisation de vos équipements de production, mixeurs, broyeurs, machines à teinter, emballages… Eurocoat vous offre un large panel d’équipements pour améliorer vos process, gagner en efficacité de production et être à la pointe de l’innovation dans vos laboratoires.

Au programme

Retrouvez des activités pour élargir vos connaissances :

Des Ateliers Euroclip

Cela consiste en plusieurs ateliers allant de 8 à 40 minutes, axés sur vos besoins d’entreprise et présentant des solutions innovantes et techniques, des produits ou des pratiques d’utilisation.

Le congrès Eurocoat

Les entreprises innovantes, les pôles de compétitivité, les centres de recherche et les universités présentent leurs travaux dans le cadre du Congrès international EUROCOAT 2022 organisé par l’AFTPVA les 29, 30, 31 mars 2022, et dont le thème est « De l’innovation à la fin de vie des revêtements ».

Si vous souhaitez en savoir plus sur cet événement, rendez-vous directement sur le site https://www.eurocoat-expo.com/