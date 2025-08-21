TotalEnergies s’allie à Mistral AI

Pour profiter des opportunités offertes par l'IA, TotalEnergies fait alliance avec l'entreprise Mistral AI spécialisée dans le développement de modèles d'intelligence artificielle. Une association qui devrait permettre de déployer la stratégie multi-énergies que s'est fixée la Compagnie.

Le 12 juin dernier, ToTalEnergies a annoncé, dans un communiqué, un partenariat avec Mistral AI. En marge du salon VivaTech 2025, les deux entreprises ont officialisé le projet qui donnera naissance à un laboratoire d’innovation commun réunissant leurs équipes respectives.

Cet accord illustre la volonté de TotalEnergies de s’appuyer sur le digital et l’intelligence artificielle dans le cadre de ses activités industrielles. Patrick Pouyanné, le PDG de la multinationale, précise dans le communiqué : « Ce partenariat (…) nous permettra d’explorer de nouvelles opportunités pour intégrer davantage l’IA au cœur de nos activités. L’IA a un immense potentiel pour transformer les systèmes énergétiques et cette collaboration reflète à la fois notre esprit pionnier et notre quête permanente d’innovation ».

Le laboratoire commun associera les compétences en technologies digitales de Mistral AI à l’expertise et au savoir-faire dans la production d’énergies du géant mondial. Le but recherché par TotalEnergies est de concevoir des solutions digitales avancées telles que le développement de solutions d’aide à la décision à destination de ses industriels ou un assistant accompagnant ses chercheurs dans leur mission de développement des nouvelles énergies.

Pour ses clients, la compagnie souhaite développer des solutions d’assistance les guidant dans la réduction de leur consommation énergétique.

Une ambition amorcée avec Digital Factory

Cela fait plusieurs années que TotalEnergies intègre les technologies d’intelligence artificielle, et en particulier dans le domaine des géosciences et de la détection des anomalies d’équipements de ses installations. Ayant compris l’effet positif que peut avoir l’utilisation de l’IA générative, cette dynamique s’est accélérée avec la création d’une Digital Factory en 2020. Cette usine numérique, située au cœur de Paris, a déjà développé plus de 100 solutions dont 60 mobilisent des technologies allant du machine learning à l’IA générative. L’équipe, composée notamment de développeurs et de data scientists, a déjà atteint sa pleine capacité avec 300 personnes en cinq ans seulement.

Un enjeu européen de souveraineté numérique

Pour Patrick Pouyanné, ce partenariat s’inscrit dans une volonté de contribuer au développement d’un écosystème technologique européen. Il se montre réticent quant à l’utilisation des clouds étrangers pour héberger les données de l’entreprise. Il plaide pour la création d’un cloud européen auquel il pourrait confier en toute sécurité le traitement des données les plus confidentielles de la compagnie. À défaut d’un acteur européen, les entreprises sont contraintes de se tourner vers les géants américains comme Amazon Web Services ou Microsoft Azure.

Avec son ascension spectaculaire, Mistral pourrait incarner ce leadership sur le continent grâce à ses grands modèles de langage open source. L’indépendance technologique dans un secteur stratégique comme l’IA est recherchée par les grands groupes comme le prouvent les récentes annonces de partenariats de la licorne avec CMA CGM, Stellantis ou encore BNP Paribas.

Pour renforcer la souveraineté numérique de la France et de l’Europe, le spécialiste de l’IA proposera également Mistral Compute, un partenariat avec Nvidia annoncé en juin dernier lors du salon VivaTech. Cette infrastructure souveraine sera gérée entièrement depuis l’Europe.

Mistral AI saura-t-elle être une alternative sérieuse aux géants américains ? Pour cela, elle devra veiller à garder son indépendance. Celle-ci est susceptible d’être fragilisée depuis le partenariat, en février 2024, avec Microsoft ainsi que par la présence de fonds américains ou du Moyen-Orient dans le capital de l’entreprise.