SAP investit plus de 20 milliards d’euros dans le cloud souverain afin de renforcer la conformité des secteurs régulés

SAP s’engage dans une stratégie majeure de souveraineté numérique à travers une expansion de son offre SAP Sovereign Cloud. Ainsi, plus de 20 milliards d’euros seront investis sur dix ans pour répondre aux enjeux de conformité et d’innovation dans les secteurs régulés. L’initiative repose sur un modèle cloud « full-stack » assurant une souveraineté totale – données, opérationnelle, technique et juridique – tout en conservant l’accès aux innovations IA de SAP.

Dans un contexte de renforcement des réglementations telles que le RGPD, ITAR (États-Unis) ou PIPEDA (Canada), les organisations des secteurs de la santé, de la défense ou des services publics font face à l’exigence croissante de garder le contrôle total sur leurs données et leur infrastructure. À cela s’ajoute un besoin pressant d’accélérer l’adoption des technologies cloud et IA sans compromettre la conformité.

L’offre étendue baptisée SAP Sovereign Cloud vient en réponse à ces défis. Elle est conçue pour permettre une transformation digitale sécurisée, conforme et souveraine.

L’entreprise consacrera plus de 20 milliards d’euros à cette initiative sur la prochaine décennie. Il s’agit là d’un engagement stratégique pour renforcer l’autonomie numérique de l’Europe et soutenir les industries à forte exigence réglementaire. Cet effort financier inclut l’extension de l’infrastructure, la recherche, le développement et le déploiement de personnel dédié à l’échelle locale.

Trois modèles de déploiement pour des besoins variés…

SAP propose plusieurs options de déploiement permettant aux organisations de choisir le niveau de souveraineté qui leur convient.

SAP Cloud Infrastructure (IaaS) : cette plateforme cloud opérée par SAP est fondée sur des technologies open-source, avec tous les centres de données situés dans l’UE pour garantir le respect du RGPD et d’autres normes européennes.

SAP Sovereign Cloud On-Site : cette infrastructure est gérée par SAP mais hébergée directement dans les centres de données sélectionnés par le client ou appartenant à celui-ci, offrant un contrôle maximal des données sur place.

Delos Cloud (Allemagne) : cette solution souveraine spécifiquement destinée au secteur public allemand est adaptée aux exigences locales de souveraineté et de conformité réglementaire.

… et quatre piliers de la souveraineté numérique

L’architecture de SAP Sovereign Cloud s’appuie sur quatre dimensions essentielles pour garantir une pleine souveraineté.

Souveraineté des données : les données sensibles restent dans le territoire légal du client, empêchant tout transfert non autorisé hors des juridictions concernées.

Souveraineté opérationnelle : seules des équipes locales ou autorisées peuvent accéder et maintenir l’infrastructure, avec les habilitations nécessaires.

Souveraineté technique : les environnements sont isolés, avec un contrôle de bout en bout, incluant l’encryptage ou l’infrastructure dédiée.

Souveraineté légale : les entités juridiques et les opérations respectent le cadre réglementaire local, limitant l’influence étrangère ou les risques liés aux entités externes. Ce modèle répond précisément aux exigences complexes des secteurs régulés.

Innovation sans compromis : cloud, IA et business suite

Grâce à SAP Sovereign Cloud, les organisations peuvent exécuter leur SAP Business Suite dans des environnements souverains tout en profitant des cycles d’innovation — plateforme SAP BTP, Business AI intégrée, etc. L’architecture garantit que la souveraineté n’entrave pas la capacité d’innovation technologique et la transformation digitale continue.

L’offre est actuellement disponible dans plusieurs pays, avec des centaines d’experts locaux pour encadrer la livraison et accompagner les clients au plus près de leurs exigences réglementaires.

SAP a déjà déployé cette offre en Allemagne, France, Royaume-Uni, Canada… et travaille à son extension sur d’autres marchés, y compris l’Australie ou les États-Unis, afin d’élargir la couverture digitale souveraine mondiale.

Le marché du cloud souverain connaît une croissance rapide, avec des projections à 23,8 % de CAGR et une valorisation attendue de 648 milliards de dollars d’ici 2033. SAP montre également des retours sur investissement significatifs, notamment 8,9 millions de dollars de bénéfices annuels pour les ERP grâce à la sécurité renforcée et l’efficacité opérationnelle, et des retours à trois ans jusqu’à 275 % dans certains cas d’usage.

Avec cette initiative, SAP se positionne clairement comme un acteur pivot du cloud souverain, surtout en Europe. Ce positionnement répond aux défis géopolitiques et réglementaires croissants, notamment face à la dépendance vis-à-vis des hyperscalers américains.

Comme l’a souligné le PDG de SAP, Christian Klein, les tensions commerciales et les questions de contrôle des infrastructures cloud renforcent l’intérêt pour des alternatives souveraines.