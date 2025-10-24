La quotidienne : revue de presse du 24 octobre 2025

Voici les infos à retenir de ce vendredi 24 octobre : une sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.

L’actualité industrielle s’annonce riche pour l’Europe. Entre condamnations emblématiques, ambitions climatiques réaffirmées et percées technologiques, l’industrie se redessine au prisme de la transition écologique et de la souveraineté. De la chimie en crise aux métaux critiques, de la robotique aux matériaux de nouvelle génération, les dynamiques s’accélèrent. Tour d’horizon des actualités qui marquent l’équilibre fragile entre innovation, compétitivité et responsabilité environnementale.

TotalEnergies condamné pour « greenwashing »

Une cour civile française a jugé que TotalEnergies avait trompé les consommateurs en assurant pouvoir atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, et a ordonné le retrait de certaines affirmations de son site. Ce jugement constitue la première condamnation majeure d’une grande entreprise énergétique en France pour de telles pratiques.

Cimat, ambition 2040 et industrie

Les dirigeants européens ont posé les « conditions de mise en œuvre » pour un objectif climat 2040, notamment en matière d’industries lourdes, décarbonation, électrification et soutien à l’industrie européenne face à la concurrence mondiale.

Crise de l’industrie chimique en Europe

Le secteur de la chimie en Europe est en difficulté (fermetures d’unités, hausse des coûts énergétiques, concurrence renforcée) et réclame un plan d’action pour maintenir les capacités industrielles stratégiques sur le continent.

Les ventes de bus zéro-émission en Europe vont doubler d’ici 2030

Une étude dévoile que les ventes annuelles de bus urbains zéro-émission passeront d’environ 9 000 aujourd’hui à 18 000-21 000 d’ici 2030, illustrant une montée en puissance de la mobilité propre collective.

Percée dans les matériaux : un nouvel alliage ultra-résistant à la chaleur pour turbines et moteurs

Des chercheurs du Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ont mis au point un alliage chrome-molybdène-silicium capable de résister à des températures supérieures aux superalliages au nickel actuels, ouvrant des perspectives pour l’efficacité énergétique des turbines et moteurs industriels.

Initiative européenne pour les voitures autonomes

La présidente de la Commission européenne a lancé un appel à un plan européen « IA first » pour l’automobile, à travers le développement de villes-pilotes et de technologies de conduite autonome, ainsi que le renforcement de la compétitivité industrielle.

Levées de fonds records en Europe pour la robotique en 2025

Le capital-risque européen affiche des niveaux inédits dans la robotique, notamment logistique, santé, industrie.

Matériaux critiques & autonomie industrielle : vers une production européenne durable

Une initiative européenne vise à renforcer la production de silicium et manganèse à partir d’hydrogène renouvelable, pour sécuriser les chaînes d’approvisionnement des matériaux stratégiques.