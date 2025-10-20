La quotidienne : revue de presse du 20 octobre 2025

Voici les infos à retenir de ce lundi 20 octobre : sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.
De la forêt australienne qui relâche du CO₂ aux robots chimistes pilotés par IA, la revue de presse du jour explore les mutations rapides de l’industrie, de la recherche et de l’énergie. Un condensé des signaux faibles et des ruptures technologiques à ne pas manquer.
Les forêts tropicales australiennes ne sont plus un puits de carbone
Les forêts tropicales humides de l’Australie orientale (État du Queensland) sont désormais émettrices nettes de CO₂, alors qu’elles étaient jusque-là des puits de carbone.
la France prépare la décarbonation de sa conquête spatiale
Le secteur spatial français s’interroge quant à son empreinte environnementale (décarbonisation, moindre gaspillage) pour 2025-2030.
Des chimistes assistés par robots
La collaboration robotique/IA en chimie (robots autonomes expérimentant des réactions) pourrait impacter la recherche en matériaux, en catalyse, en chimie durable.
Reac-Discovery, l’IA qui accélère la chimie verte
Une plateforme robotisée et pilotée par IA, « Reac-Discovery », mise au point à l’Université Jaume I (Espagne), permet de réduire de plusieurs mois à quelques jours la conception de réacteurs catalytiques en chimie verte.
Molecular Universe 1.0 ou l’IA au service des batteries du futur
Lancement de la plateforme « Molecular Universe 1.0 » (MU-1), par la société SES AI Corporation, dédié à la découverte de nouveaux matériaux pour batteries (solides/liquides) via base de données moléculaires + IA.
Quand l’IA rencontre l’énergie
L’International Energy Agency (IEA) établit le lien de plus en plus fort entre IA et énergie. Ainsi, si l’IA exige davantage d’électricité (data centres, calcul), elle peut aussi servir à optimiser la production, la distribution et l’usage de l’énergie.
À l’agenda
- La Paris InfraWeek (3-7 novembre 2025, Paris) réunira les décideurs publics et privés autour des grands enjeux des infrastructures : mobilité, aménagement du territoire et transition énergétique.
- Le GreenTech Forum 2025 (4-5 novembre 2025, Paris) rassemblera les acteurs du numérique responsable autour des technologies durables et des enjeux environnementaux liés au digital.
- La conférence internationale Transport and Pollution (4-6 novembre 2025 – Rueil-Malmaison) fera le point sur les liens entre transport, qualité de l’air et bruit, et sur les politiques visant à réduire leurs impacts environnementaux.
- Le colloque « Apport de l’intelligence artificielle à la science des matériaux et à l’industrie nucléaire » (7 novembre 2025, Paris) organisé par la SFEN, explorera comment les outils d’IA révolutionnent la conception des matériaux et l’optimisation des procédés nucléaires.
