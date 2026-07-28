Un précurseur catalytique à base de nickel accélère la réduction du minerai de fer par hydrogène

La réduction du minerai de fer par l'hydrogène est considérée comme l'une des principales voies de décarbonation de la sidérurgie, mais sa faible cinétique de réaction reste un frein à son déploiement industriel. Des chercheurs du Max Planck Institute for Sustainable Materials montrent toutefois qu'un précurseur catalytique à base d'oxyde de nickel permet de doubler la vitesse de réduction tout en favorisant la formation directe d'un alliage fer-nickel. Une avancée qui pourrait améliorer l'efficacité énergétique des futurs procédés métallurgiques bas carbone.

La sidérurgie figure parmi les secteurs industriels les plus émetteurs de gaz à effet de serre. À elle seule, la production d’acier et de métaux est responsable d’environ 10 % des émissions mondiales de CO 2 . En cause, un procédé qui repose encore largement sur la réduction carbothermique des oxydes métalliques. Le carbone y joue en effet un double rôle : il fournit l’énergie nécessaire pour atteindre des températures supérieures à 1 000 °C et agit comme agent réducteur en captant l’oxygène du minerai afin de libérer le métal. Cette réaction produit inévitablement d’importantes quantités de dioxyde de carbone.

Dans ce contexte, la réduction directe du minerai de fer par l’hydrogène apparaît comme l’une des voies les plus prometteuses pour décarboner la sidérurgie. En remplaçant le carbone par l’hydrogène comme agent réducteur, le principal sous-produit de la réaction devient en effet de la vapeur d’eau. Toutefois, cette technologie se heurte encore à plusieurs verrous technologiques. L’un des principaux concerne la cinétique relativement lente de la réduction des oxydes de fer, notamment à des températures inférieures à 800 °C, ce qui augmente les besoins énergétiques et freine son déploiement industriel.

Une équipe du Max Planck Institute for Sustainable Materials apporte aujourd’hui une réponse à ce problème dans une étude publiée dans Nature Synthesis.

Un procédé qui combine réduction et formation de l’alliage

Dans les procédés conventionnels, la fabrication d’un acier allié s’effectue en plusieurs étapes successives : réduction du minerai pour produire le fer métallique, ajout d’éléments d’alliage (nickel, chrome, molybdène…), puis traitements thermiques et mécaniques destinés à obtenir les propriétés finales du matériau.

Les chercheurs montrent toutefois qu’il est possible de coupler la réduction du minerai et la formation de l’alliage au sein d’une même étape métallurgique, tout en accélérant fortement la cinétique de réduction grâce à un précurseur catalytique à base de nickel.

Le procédé consiste à introduire de l’oxyde de nickel (NiO) lors de la réduction des oxydes de fer par l’hydrogène. L’oxyde de nickel est lui-même rapidement réduit et forme transitoirement un nickel métallique nanoporeux. Cette structure, extrêmement développée en surface, constitue un précurseur catalytique particulièrement actif.

Les essais montrent que ce mécanisme permet de doubler la vitesse de réduction par rapport à une réduction par hydrogène sans ajout de nickel. Les auteurs observent également que la réaction peut s’amorcer dès 300 °C, une température particulièrement basse pour ce type de procédé.

Le mécanisme enfin mis en évidence

Au-delà des performances obtenues, la principale avancée de l’étude réside dans la compréhension du mécanisme réactionnel.

Grâce à la combinaison de tomographie par sonde atomique et de microscopie électronique en transmission, les chercheurs ont observé que le nickel nanoporeux se forme directement au contact des particules d’oxyde de fer, créant une interface particulièrement réactive.

Lorsque l’hydrogène moléculaire (H 2 ) atteint cette interface, le nickel facilite sa dissociation en atomes d’hydrogène beaucoup plus réactifs. Ces derniers migrent ensuite vers la surface des oxydes de fer selon un mécanisme connu sous le nom d’hydrogen spillover, ce qui accélère fortement la réduction du minerai.

L’étude fournit ainsi une démonstration expérimentale du rôle joué par cette interface nickel-oxyde de fer dans l’accélération de la cinétique réactionnelle.

Un catalyseur qui devient un élément utile de l’alliage

Le choix du nickel présente un second avantage. Contrairement à un catalyseur classique, destiné à être séparé du produit final, le nickel constitue déjà un élément d’alliage largement utilisé dans de nombreux aciers industriels.

Au cours de la réduction, le procédé produit en effet directement un alliage maître fer-nickel, matière première utilisée pour élaborer des aciers inoxydables (nuances 304 et 316 notamment), des aciers à très haute résistance ainsi que des aciers destinés aux applications cryogéniques ou médicales.

Le précurseur catalytique ne constitue donc pas une impureté à éliminer : il participe directement à la composition finale du matériau.

Une approche potentiellement généralisable

Les chercheurs estiment que le nickel n’est probablement pas le seul oxyde susceptible de produire cet effet catalytique.

« Si les autres oxydes de métaux de transition n’ont pas encore été évalués de manière systématique, des éléments présentant des propriétés similaires, comme le cobalt, devraient afficher un comportement catalytique comparable, ouvrant ainsi des perspectives prometteuses pour de futures recherches. Par ailleurs, des oxydes tels que le dioxyde de titane (TiO 2 ), bien qu’ils ne soient pas facilement réductibles dans ces conditions, pourraient également favoriser le phénomène de hydrogen spillover en offrant des voies actives pour la migration des atomes d’hydrogène », explique le professeur Dierk Raabe, directeur du Max Planck Institute for Sustainable Materials et auteur correspondant de l’étude.

Au-delà du système fer-nickel, les auteurs estiment que cette compréhension des mécanismes catalytiques pourrait être transposée à d’autres procédés métallurgiques mettant en œuvre une réduction par l’hydrogène.

Un verrou scientifique levé

Cette étude ne constitue pas encore une démonstration industrielle de la sidérurgie à l’hydrogène. En revanche, elle apporte une compréhension fine des mécanismes catalytiques qui gouvernent la réduction solide des minerais et montre qu’il est possible de coupler simultanément réduction, formation de l’alliage et accélération de la cinétique réactionnelle.

Si ces résultats sont confirmés à plus grande échelle, cette stratégie pourrait contribuer à lever l’un des principaux verrous de la métallurgie décarbonée : produire des alliages directement à partir des minerais, à plus basse température, avec une consommation énergétique réduite et sans recourir au carbone comme agent réducteur.