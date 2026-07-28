{{block-infos-connection}}

Contactez-nous

Contact

Poser une question en ligne Contacter nos équipes

Aide en ligne

Tutos FAQ Chatbot d'assistance
Logo ETI Quitter la lecture facile
Un précurseur catalytique à base de nickel accélère la réduction du minerai de fer par hydrogène

En ce moment

Ajouter à ma bibliothèque

Un précurseur catalytique à base de nickel accélère la réduction du minerai de fer par hydrogène

Posté le par Morgane Gillard dans Matériaux

Facebook

Twitter

Linkedin

flux rss

La réduction du minerai de fer par l'hydrogène est considérée comme l'une des principales voies de décarbonation de la sidérurgie, mais sa faible cinétique de réaction reste un frein à son déploiement industriel. Des chercheurs du Max Planck Institute for Sustainable Materials montrent toutefois qu'un précurseur catalytique à base d'oxyde de nickel permet de doubler la vitesse de réduction tout en favorisant la formation directe d'un alliage fer-nickel. Une avancée qui pourrait améliorer l'efficacité énergétique des futurs procédés métallurgiques bas carbone.

La sidérurgie figure parmi les secteurs industriels les plus émetteurs de gaz à effet de serre. À elle seule, la production d’acier et de métaux est responsable d’environ 10 % des émissions mondiales de CO2. En cause, un procédé qui repose encore largement sur la réduction carbothermique des oxydes métalliques. Le carbone y joue en effet un double rôle : il fournit l’énergie nécessaire pour atteindre des températures supérieures à 1 000 °C et agit comme agent réducteur en captant l’oxygène du minerai afin de libérer le métal. Cette réaction produit inévitablement d’importantes quantités de dioxyde de carbone.

Dans ce contexte, la réduction directe du minerai de fer par l’hydrogène apparaît comme l’une des voies les plus prometteuses pour décarboner la sidérurgie. En remplaçant le carbone par l’hydrogène comme agent réducteur, le principal sous-produit de la réaction devient en effet de la vapeur d’eau. Toutefois, cette technologie se heurte encore à plusieurs verrous technologiques. L’un des principaux concerne la cinétique relativement lente de la réduction des oxydes de fer, notamment à des températures inférieures à 800 °C, ce qui augmente les besoins énergétiques et freine son déploiement industriel.

Une équipe du Max Planck Institute for Sustainable Materials apporte aujourd’hui une réponse à ce problème dans une étude publiée dans Nature Synthesis.

Un procédé qui combine réduction et formation de l’alliage

Dans les procédés conventionnels, la fabrication d’un acier allié s’effectue en plusieurs étapes successives : réduction du minerai pour produire le fer métallique, ajout d’éléments d’alliage (nickel, chrome, molybdène…), puis traitements thermiques et mécaniques destinés à obtenir les propriétés finales du matériau.

Les chercheurs montrent toutefois qu’il est possible de coupler la réduction du minerai et la formation de l’alliage au sein d’une même étape métallurgique, tout en accélérant fortement la cinétique de réduction grâce à un précurseur catalytique à base de nickel.

Le procédé consiste à introduire de l’oxyde de nickel (NiO) lors de la réduction des oxydes de fer par l’hydrogène. L’oxyde de nickel est lui-même rapidement réduit et forme transitoirement un nickel métallique nanoporeux. Cette structure, extrêmement développée en surface, constitue un précurseur catalytique particulièrement actif.

L'action accélératric des oxydes de nickel sur la cinétique de la réduction des oxydes de fer
Les oxydes de nickel servent de précurseur catalytique et permettent d’accélérer la cinétique de la réduction des oxydes de fer © Chen et al. 2026, Nature Synthesis

Les essais montrent que ce mécanisme permet de doubler la vitesse de réduction par rapport à une réduction par hydrogène sans ajout de nickel. Les auteurs observent également que la réaction peut s’amorcer dès 300 °C, une température particulièrement basse pour ce type de procédé.

Le mécanisme enfin mis en évidence

Au-delà des performances obtenues, la principale avancée de l’étude réside dans la compréhension du mécanisme réactionnel.

Grâce à la combinaison de tomographie par sonde atomique et de microscopie électronique en transmission, les chercheurs ont observé que le nickel nanoporeux se forme directement au contact des particules d’oxyde de fer, créant une interface particulièrement réactive.

Lorsque l’hydrogène moléculaire (H2) atteint cette interface, le nickel facilite sa dissociation en atomes d’hydrogène beaucoup plus réactifs. Ces derniers migrent ensuite vers la surface des oxydes de fer selon un mécanisme connu sous le nom d’hydrogen spillover, ce qui accélère fortement la réduction du minerai.

L’étude fournit ainsi une démonstration expérimentale du rôle joué par cette interface nickel-oxyde de fer dans l’accélération de la cinétique réactionnelle.

Un catalyseur qui devient un élément utile de l’alliage

Le choix du nickel présente un second avantage. Contrairement à un catalyseur classique, destiné à être séparé du produit final, le nickel constitue déjà un élément d’alliage largement utilisé dans de nombreux aciers industriels.

Au cours de la réduction, le procédé produit en effet directement un alliage maître fer-nickel, matière première utilisée pour élaborer des aciers inoxydables (nuances 304 et 316 notamment), des aciers à très haute résistance ainsi que des aciers destinés aux applications cryogéniques ou médicales.

Le précurseur catalytique ne constitue donc pas une impureté à éliminer : il participe directement à la composition finale du matériau.

Une approche potentiellement généralisable

Les chercheurs estiment que le nickel n’est probablement pas le seul oxyde susceptible de produire cet effet catalytique.

« Si les autres oxydes de métaux de transition n’ont pas encore été évalués de manière systématique, des éléments présentant des propriétés similaires, comme le cobalt, devraient afficher un comportement catalytique comparable, ouvrant ainsi des perspectives prometteuses pour de futures recherches. Par ailleurs, des oxydes tels que le dioxyde de titane (TiO2), bien qu’ils ne soient pas facilement réductibles dans ces conditions, pourraient également favoriser le phénomène de hydrogen spillover en offrant des voies actives pour la migration des atomes d’hydrogène », explique le professeur Dierk Raabe, directeur du Max Planck Institute for Sustainable Materials et auteur correspondant de l’étude.

Au-delà du système fer-nickel, les auteurs estiment que cette compréhension des mécanismes catalytiques pourrait être transposée à d’autres procédés métallurgiques mettant en œuvre une réduction par l’hydrogène.

Un verrou scientifique levé

Cette étude ne constitue pas encore une démonstration industrielle de la sidérurgie à l’hydrogène. En revanche, elle apporte une compréhension fine des mécanismes catalytiques qui gouvernent la réduction solide des minerais et montre qu’il est possible de coupler simultanément réduction, formation de l’alliage et accélération de la cinétique réactionnelle.

Si ces résultats sont confirmés à plus grande échelle, cette stratégie pourrait contribuer à lever l’un des principaux verrous de la métallurgie décarbonée : produire des alliages directement à partir des minerais, à plus basse température, avec une consommation énergétique réduite et sans recourir au carbone comme agent réducteur.

Pour aller plus loin

Dans l'actualité

Dans les ressources documentaires

Hydrogène CO2 Acier Impact environnemental Sidérurgie
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/materiaux/

Réagissez à cet article

Commentaire sans connexion

Pour déposer un commentaire en mode invité (sans créer de compte ou sans vous connecter), c’est ici.

Captcha

Connectez-vous

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous et retrouvez plus tard tous vos commentaires dans votre espace personnel.

Inscrivez vous aux newsletters !

Recevez chaque semaine les newsletters du Magazine d’Actualité.

Brèves AFP
Boeing en perte à cause des futurs Air Force One mais l'horizon semble dégagé
Le deuxième "méga-décret" de simplification publié au Journal officiel
Meta s'allie à BlackRock pour financer un projet de centres de données au Texas
La Grèce se félicite de l'inscription du Mont Olympe au patrimoine mondial de l'Unesco
Boeing en perte nette au 2T, creusée par les futurs avions présidentiels
Inde: un ministre poursuit Meta pour des messages jugés diffamatoires
Centre de données du Bourget: la justice administrative valide le retrait de permis de construire
L'UE prend des mesures contre le dumping chinois dans la chimie
Les Bourses de Séoul et Tokyo chutent après l'annonce d'une percée technologique chinoise dans les puces
Les géants américains des semi-conducteurs chutent à Wall Street après une percée technologique chinoise
Voir toutes les brèves

Actualités et veille technologique

L'espace actualité c'est quoi ?

De la découverte en laboratoire à l'innovation industrielle, scrutez les tendances et prenez part aux grands débats scientifiques qui construisent le monde de demain.

Contacter la rédaction
Elaboration et recyclage des métaux
Elaboration et recyclage des métaux

Intégrez le recyclage dès la conception de vos produits!

Obtenir

Livre blanc La soie d'araignée, au cœur des matériaux de demain
20 Juil 2026
La soie d'araignée, au cœur des matériaux de demain

La soie d'araignée, un matériau biosourcé performant et durable qui intéresse de multiples secteurs

Livre blanc Le futur de la dispersion des poudres - Nouveau livre blanc !
13 Mai 2026
Le futur de la dispersion des poudres - Nouveau livre blanc !

Tous secteurs confondus, la dispersion des éléments en poudre dans les liquides est un processus essentiel de la...

Inscrivez-vous gratuitement à la veille personnalisée !

S'inscrire
Veille personnalisée

Inscrivez-vous aux newsletters !

Recevez chaque semaine les newsletters du Magazine d’Actualité