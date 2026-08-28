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Revue du Magazine d’Actualité #79 du 24 au 28 août

Posté le par Marie-caroline LORIQUET dans Environnement

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Cette semaine, la rentrée industrielle se conjugue avec son lot de contradictions : la France progresse sur ses sols et sur ses batteries, mais peine à sécuriser ses données et à maîtriser son empreinte carbone réelle.

Entre innovations prometteuses et failles bien réelles, tour d’horizon de l’actualité technique et scientifique de la semaine.

🌍 CLIMAT & ENVIRONNEMENT

Climat : la moitié de l’empreinte carbone française est désormais importée

Une étude de Rexecode révèle que si les émissions territoriales françaises ont reculé d’un tiers depuis 1990, les émissions importées, elles, ne diminuent presque plus. Elles représentent désormais 51 % de l’empreinte carbone nationale, contre 45 % en 2010, conséquence directe de décennies de désindustrialisation.
👣 Le vrai prix du « made elsewhere »

Artificialisation des sols : près de deux fois moins d’espaces consommés qu’en 2011

Bonne nouvelle pour la sobriété foncière : selon le Cerema, la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers a été divisée par deux depuis 2011, pour atteindre 15 119 hectares en 2024. L’habitat reste le premier moteur de cette artificialisation (65 % des surfaces), loin devant les activités économiques.
🌿 Sobriété foncière, où en est-on vraiment ?

Détecter, anticiper, intervenir : les nouvelles technologies contre les feux de forêt

Caméras couplées à l’IA, capteurs de gaz alimentés au solaire, imagerie satellitaire, drones et simulation numérique : la lutte contre les incendies de forêt s’appuie sur un arsenal technologique en pleine expansion.
🔥 La tech au secours des massifs forestiers

⚡ÉNERGIE

Neoen expérimente le « grid forming » en Bretagne

À Pleyber-Christ dans le Finistère, la Big Breizh Battery de Neoen (92 MW/183 MWh) devient la première batterie française à fonctionner en « grid forming », un mode qui lui permet d’imposer une fréquence au réseau plutôt que de la suivre. L’objectif : renforcer la résilience du réseau breton, une région qui ne produit que 30 % de l’électricité qu’elle consomme.
🔋 Une batterie qui dicte sa loi au réseau

L’État pérennise son soutien à la mobilité électrique grâce au leasing social

Après deux éditions couronnées de succès, le gouvernement reconduit le leasing social pour au moins 50 000 véhicules électriques supplémentaires, à un loyer plafonné à 200 euros par mois.
🚗 La voiture électrique à prix cassé, acte III

🧪 BIOTECH & INDUSTRIE

Biomolécules : la fermentation, une voie royale ?

Le congrès Advanced Fermentation Technology 2026, organisé à l’Université de Lille, a dressé le bilan d’une filière en plein essor. Portée par la demande de naturalité et le renchérissement des ressources pétrolières, la fermentation industrielle doit encore relever plusieurs défis.
🧫 Le pari industriel des molécules biosourcées

🔐 NUMÉRIQUE & CYBERSÉCURITÉ

Le piratage des impôts confirme le faible niveau de sécurité des services de l’État

Après l’intrusion du collectif ZeroBytes dans le système d’information de la DGFiP, les données personnelles de 678 000 contribuables se retrouvent exposées. Loin d’une attaque sophistiquée, l’incident repose sur des failles classiques : mauvaise gestion des accès et absence de cloisonnement des comptes.
🔓 Fisc piraté, vigilance de rigueur

L’Esports World Cup 2026, une opportunité pour l’industrie vidéoludique française

Délocalisée en urgence de Riyad à Paris pour des raisons géopolitiques, l’Esports World Cup 2026 a réuni plus de 2 000 joueurs et 175 000 spectateurs sur sept semaines, pour une audience mondiale estimée à 850 millions de personnes.
🕹️ Paris, capitale éphémère de l’e-sport mondial

📰 Bon week-end et bonne lecture 👓

Pour aller plus loin

Dans l'actualité

Dans les ressources documentaires

CO2 Fermentation Stockage d'énergie Capteur Sécurité informatique Climat Voiture électrique Mobilité
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/environnement/

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