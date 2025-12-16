Véhicules électriques : les câbles de recharge ciblés par les voleurs de cuivre

Déjà victimes de cyberattaques, les stations de recharge pour VE voient s'abattre sur elles un nouveau fléau : la recrudescence des vols coordonnés des câbles de borne. Ces vols ont non seulement des répercussions sur les usagers mais la réparation coûteuse de ces installations fragilise aussi le modèle économique des opérateurs.

Le 3 décembre dernier, Mobilians, un syndicat professionnel représentant 180 000 entreprises, a publié un communiqué qui vise à alerter les autorités publiques de l’accélération des vols de câbles IRVE[1]. « Nous faisons face à un phénomène structuré, en pleine expansion et qui menace la fiabilité des réseaux de recharge (…) » a déclaré Alain Rolland, Président des métiers de la recharge chez Mobilians. La Seine-et-Marne et le département du Nord sont particulièrement touchés.

Alors que l’insuffisance du nombre de bornes de recharge est souvent mentionnée par les automobilistes pour justifier leur réticence à adopter la motorisation électrique, des équipements rendus hors service risquent d’accentuer le problème d’accès des usagers.

L’or rouge, ce précieux métal

Le vol de cuivre n’est pas un phénomène nouveau, les installations électriques ou les éclairages publics sont l’objet de ces attaques depuis longtemps. En revanche, le vol de câbles IRVE, riches en cuivre, est un fait récent qui a surgi avec le déploiement des stations de recharges. Appelé « Or rouge », le cuivre est un métal qui attire les malfaiteurs pour des raisons évidentes : les cours du cuivre ont augmenté de plus de 30 % depuis le début de l’année et son prix a battu un record, le 5 décembre dernier, en atteignant plus de 11 000 dollars la tonne.

Les opérateurs accusent le coup

Le modèle économique des stations de recharge est fragile car leur installation ainsi que leur maintenance exigent des investissements importants. En témoigne la liquidation, l’an dernier, d’EVBox, la filiale néerlandaise d’Engie spécialisée dans les infrastructures de recharge. Pour éviter de se retrouver dans ce cas de figure, quatre spécialistes européens de la recharge rapide[2] ont décidé de s’allier cette année pour créer la Spark Alliance.

Dans ce contexte difficile, les opérateurs craignent que ces vols ne viennent affecter leur rentabilité en raison des réparations coûteuses qu’implique le remplacement des câbles. D’après Mobilians, « À l’échelle d’un phénomène touchant plusieurs stations, le préjudice associé à une centaine de câbles dégradés serait compris entre 150 000 € et 180 000 € pour le seul remplacement du matériel, auxquels s’ajoutent l’immobilisation des infrastructures, les pertes d’exploitation ainsi que les interventions techniques nécessaires ».

Des solutions de renforcement sécuritaire

Les acteurs de la filière font appel aux pouvoirs publics pour mettre en place une action rapide et structurée. Mobilians propose que le vol de câbles IRVE soit intégré aux doctrines nationales de lutte contre les vols de métaux. Le syndicat sollicite aussi les maires et gestionnaires de zones commerciales pour renforcer l’éclairage et installer un système de vidéoprotection connecté aux systèmes de détection des opérateurs.

La stratégie peut également reposer sur la sécurisation des câbles avec des gaines métalliques ou l’utilisation de tressages anti-coupure. L’innovation de Formula Space va dans ce sens. Cette société a développé le CableGuard, un antivol reposant sur la traçabilité de l’ADN. Dès que le câble est sectionné, un traceur liquide est libéré. Transparent à l’œil-nu, ce fluide devient visible grâce aux rayons ultraviolets qui révèlent le marqueur chimique permettant d’identifier les auteurs du vol.

À l’issue d’une phase de test de huit semaines, cette technologie a été validée cet été par Kempower, fabricant finlandais de bornes de recharge.

[1] Câbles d’alimentation pour infrastructure de recharge de véhicule électrique

[2] Electra (France), Ionity (Allemagne), Fastned (Pays-Bas) et Atlante (Italie)