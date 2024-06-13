L’heure est à la collaboration entre les ingénieurs et l’IA
L'intelligence artificielle est aujourd'hui une composante essentielle de l'industrie. Elle s'installe à la fois dans les ateliers et dans les bureaux d'études...
L'irruption massive et rapide de l'IA dans l'industrie bouleverse les missions jusque-là dévolues aux ingénieurs. Voyons dans quelle mesure et sur quelles tâches précises.
Le grand remplacement n'est pas pour tout de suite
L'arrivée de l'intelligence artificielle a chamboulé bien des secteurs de l'industrie : automatisation, simulation, optimisation, utilisation des données…
L'arrivée de l'IA dans toutes les strates de l'industrie oblige les ingénieurs à s'adapter, et aussi à se former sur cette technologie.
L'utilisation de l'IA dans l'industrie, encore embryonnaire il y a quelques années, se développe désormais extrêmement rapidement.
L'IA, nouvelle donne pour les ingénieurs
L'implémentation de l'IA dans les usines et dans l'industrie en général se démocratise de plus en plus, avec des gains certains sur la productivité.
L’IA s’implémente aujourd’hui dans toutes les activités d’ingénierie. Le besoin d’ingénieurs spécialisés dans ce domaine explose.
L'histoire de l'IA a plus de 70 ans. Dès 1950, le mathématicien et cryptologue britannique Alan Turing s'est intéressé à la capacité d'une machine à imiter une...
Longtemps cantonnée aux laboratoires et aux récits de science-fiction, l'intelligence artificielle s'est imposée comme une réalité concrète.
Emploi des ingénieurs : quoi de neuf ?
En 2024, l'emploi des cadres subissait une forte chute, aussi bien dans les services que dans le commerce, la construction ou l'industrie.
En cette rentrée 2025, France Travail met en lumière les secteurs les plus dynamiques du marché du travail, dominés par les technologies vertes et les professions de...
Selon le Baromètre EY de l'attractivité de la France 2025, notre pays reste, en 2024, le pays d'Europe où se sont réalisés le plus grand nombre d'investissements...
