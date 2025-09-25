Les thèses du mois : « Emploi : quel impact réel de l’IA pour les ingénieurs ? »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.
Pour notre dossier de septembre, « Emploi : quel impact réel de l’IA pour les ingénieurs ? », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.
Méthodes avancées pour améliorer l’interprétabilité des outils d’IA avec application au secteur de l’énergie
Konstantinos Parginos
Thèses en Energétique et génie des procédés, soutenue le 16/05/2025
Centre Procédés, Énergies Renouvelables et Systèmes Énergétiques
Diagnostic et Pronostic à l’aide de l’IA dans le cadre de la maintenance industrielle
Amal Ayadi
Thèse en informatique, soutenue le 03/04/2025
Laboratoire d’innovation numérique pour les entreprises et les apprentissages au service de la compétitivité des territoires
Étude numérique, modélisation et IA pour la prédiction du bruit de bord de fuite
Andrea Arroyo Ramo
Thèse en dynamique des fluides, soutenue le 11/02/2025
Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace
Modélisation informatique de l’orchestration pour l’analyse et la co-créativité entre humains et IA
Francesco Maccarini
Thèse en Informatique et applications, soutenue le 20/12/2024
Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique de Lille
L’IA explicable au service de la sélection de variables : une approche pour développer des modèles plus acceptables et pertinents dans le domaine biomédical
Haomiao Wang
Thèse en Bio-informatique, Génomique et Biologie des systèmes, soutenue le 18/12/2024
Geroscience and rejuvenation research center
Disruption par la data et l’IA : identification de patrons d’innovation de business model grâce à la data dans le contexte d’innovation de business model
Julian Schirmer
Thèse en Sciences de gestion et du management, soutenue le 13/12/2024
Montpellier Research in Management
Analyse d’appels d’urgence améliorée par l’IA: développement de modèles d’apprentissage automatique multimodaux
Marianne Abi kanaan
Thèse en informatique, soutenue le 18/03/2025
Franche-Comté Électronique Mécanique Thermique et Optique – Sciences et Technologies
Analyse quantitative histopathologique par IA pour évaluer des modèles précliniques de ciliopathie et leur réponse à un traitement pharmacologique
Benjamin Dorra
Thèse en Sciences et technologies de l’information et de la communication, soutenue le 05/03/2025
Institut national de recherche en informatique et en automatique
Avancer l’IA éthique : équité, diversité et confidentialité dans la modélisation générative
Mariia Zameshina
Thèse en informatique, soutenue le 26/03/2024
Laboratoire d’informatique de l’Institut Gaspard Monge
Modélisation de la conformité juridique et éthique automatisée pour une IA
digne de confiance
Yousef Taheri Sojasi
Thèse en Sciences et technologies de l’information et de la communication soutenue le 04/10/2024
LIP6
Réagissez à cet article
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous et retrouvez plus tard tous vos commentaires dans votre espace personnel.
Inscrivez-vous !
Vous n'avez pas encore de compte ?CRÉER UN COMPTE