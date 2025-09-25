Les thèses du mois : « Emploi : quel impact réel de l’IA pour les ingénieurs ? »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de septembre, « Emploi : quel impact réel de l’IA pour les ingénieurs ? », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Méthodes avancées pour améliorer l’interprétabilité des outils d’IA avec application au secteur de l’énergie

Konstantinos Parginos

Thèses en Energétique et génie des procédés, soutenue le 16/05/2025

Centre Procédés, Énergies Renouvelables et Systèmes Énergétiques

Diagnostic et Pronostic à l’aide de l’IA dans le cadre de la maintenance industrielle

Amal Ayadi

Thèse en informatique, soutenue le 03/04/2025

Laboratoire d’innovation numérique pour les entreprises et les apprentissages au service de la compétitivité des territoires

Étude numérique, modélisation et IA pour la prédiction du bruit de bord de fuite

Andrea Arroyo Ramo

Thèse en dynamique des fluides, soutenue le 11/02/2025

Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace

Modélisation informatique de l’orchestration pour l’analyse et la co-créativité entre humains et IA

Francesco Maccarini

Thèse en Informatique et applications, soutenue le 20/12/2024

Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique de Lille

L’IA explicable au service de la sélection de variables : une approche pour développer des modèles plus acceptables et pertinents dans le domaine biomédical

Haomiao Wang

Thèse en Bio-informatique, Génomique et Biologie des systèmes, soutenue le 18/12/2024

Geroscience and rejuvenation research center

Disruption par la data et l’IA : identification de patrons d’innovation de business model grâce à la data dans le contexte d’innovation de business model

Julian Schirmer

Thèse en Sciences de gestion et du management, soutenue le 13/12/2024

Montpellier Research in Management

Analyse d’appels d’urgence améliorée par l’IA: développement de modèles d’apprentissage automatique multimodaux

Marianne Abi kanaan

Thèse en informatique, soutenue le 18/03/2025

Franche-Comté Électronique Mécanique Thermique et Optique – Sciences et Technologies

Analyse quantitative histopathologique par IA pour évaluer des modèles précliniques de ciliopathie et leur réponse à un traitement pharmacologique

Benjamin Dorra

Thèse en Sciences et technologies de l’information et de la communication, soutenue le 05/03/2025

Institut national de recherche en informatique et en automatique

Avancer l’IA éthique : équité, diversité et confidentialité dans la modélisation générative

Mariia Zameshina

Thèse en informatique, soutenue le 26/03/2024

Laboratoire d’informatique de l’Institut Gaspard Monge