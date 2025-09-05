Écologie et santé, deux secteurs majeurs du marché du travail

En cette rentrée 2025, France Travail met en lumière les secteurs les plus dynamiques du marché du travail, dominés par les technologies vertes et les professions de santé. Ce panorama éclaire les tensions actuelles et les opportunités clés pour les professionnels et candidats en reconversion.

Le paysage de l’emploi à la rentrée 2025 montre une conjonction de besoins forts dans les secteurs environnementaux, sanitaires et technologiques. La transition écologique et numérique se traduit concrètement par une forte demande d’ingénieurs, techniciens et soignants. Ces secteurs offrent ainsi des opportunités solides, sous réserve d’un accompagnement ciblé et de formations spécialisées.

L’analyse publiée sur CJL-Conseil met notamment en avant deux secteurs particulièrement structurants pour la rentrée : les métiers liés à l’environnement (notamment les ingénieurs en énergies renouvelables et spécialistes de l’efficacité énergétique) et ceux de la santé comme les infirmiers ou techniciens de laboratoire, toujours très demandés. Cette orientation reflète une double dynamique : la transition écologique, qui requiert des compétences techniques avancées, et un besoin structurel en soins, renforcé par des enjeux de résilience sanitaire. Un ingénieur reconverti dans le domaine des énergies renouvelables témoigne notamment, dans cette analyse, des aspirations des nouveaux talents du secteur, qui sont d’allier expertise technique et impact durable.

Compétences et formation : s’adapter à un marché en mutation

Les parcours de formation évoluent pour répondre à ces besoins, avec davantage de programmes spécialisés en technologies vertes, en biotechnologies ou en diagnostic médical – favorisant la reconversion et la montée en compétence des profils techniques et techniques appliquées à l’innovation verte.

À cela s’ajoutent les métiers émergents dans le numérique et la tech, portés par le développement de l’IA et des environnements numériques complexes – data scientists, prompt engineers, techniciens datacenters –, qui créent un nouveau vivier d’opportunités professionnelles transversales, notamment dans l’énergie ou la santé.

Les données de France Travail confirment que les besoins de recrutement restent massifs dans plusieurs secteurs. Ces métiers couvrent les services aux personnes, l’agriculture, la santé, la logistique et le numérique.

Dans le secteur industriel, malgré un léger recul (153 000 postes prévus contre 182 500 en 2024), les besoins restent considérables, particulièrement pour les métiers du numérique, de la cybersécurité, de la data ou encore les techniciens de maintenance.

Impacts sur l’économie et les trajectoires professionnelles

Cette forte demande de profils spécialisés stimule les initiatives économiques et la diversification des parcours. Les entreprises investissent davantage dans la formation interne et les partenariats avec les établissements d’enseignement supérieur. Les domaines porteurs – énergie renouvelable, santé, numérique – offrent des perspectives de carrière pérennes et alignées avec les transitions écologique et technologique.