Le secteur manufacturier français redémarre en août 2025

Le secteur manufacturier français a renoué avec la croissance en août 2025, franchissant pour la première fois depuis janvier 2023 le seuil des 50 points dans l’indice PMI. Cette évolution technique, encore fragile, constitue un signal encourageant pour l’économie hexagonale.

L’indice PMI manufacturier français, publié par S&P Global et HCOB, est passé de 48,2 en juillet à 50,4 en août 2025, dépassant ainsi les prévisions qui tablaient sur 49,9. Le franchissement de ce seuil de 50 marque une entrée en zone d’expansion, après une période de contraction qui perdurait depuis janvier 2023. Ce résultat témoigne d’un redressement technique, encore modeste, mais jugé significatif dans le contexte industriel français.

Selon Reuters, l’activité globale du secteur privé français s’est également améliorée, avec un indice composite atteignant 49,8 en août, contre 48,6 en juillet. Ce chiffre reflète une réduction de la contraction et confirme que les services, tout comme l’industrie, se rapprochent d’un retour à la croissance. Toutefois, cet indicateur demeure encore légèrement en-dessous du seuil de 50, ce qui invite à la prudence.

Au niveau européen, la dynamique est similaire. La zone euro a enregistré une expansion manufacturière, avec un PMI de 50,7, soit son plus haut niveau depuis plus de trois ans, porté notamment par un rebond des nouvelles commandes. Ce redressement coordonné entre la France et ses partenaires européens montre que la reprise ne se limite pas à une tendance nationale, mais s’inscrit dans un mouvement plus large de stabilisation régionale.

Le marché de l’emploi contribue également à cette amélioration. Les données disponibles indiquent une hausse des recrutements, bien que celle-ci repose en grande partie sur des contrats temporaires, ce qui limite la solidité du signal envoyé aux investisseurs. La prudence reste de mise, car les commandes industrielles demeurent fragiles et exposées aux tensions commerciales internationales.

Les analystes soulignent que ce retour en zone de croissance, bien qu’encourageant, ne doit pas être surinterprété. Comme le souligne S&P Global, les industriels font toujours face à une demande atone et à des coûts de production élevés. Les perspectives à court terme dépendent fortement de la trajectoire de l’économie mondiale et de la résilience du marché intérieur.

En définitive, l’augmentation du PMI manufacturier français en août 2025 constitue un signal positif après plus de deux années d’activité en contraction. Si la tendance se confirme, elle pourrait marquer le début d’une phase de stabilisation durable pour l’industrie hexagonale. Cependant, compte tenu de la fragilité des moteurs sous-jacents – commandes incertaines, emploi temporaire, et pressions extérieures –, il conviendra d’attendre les prochains mois pour confirmer la solidité de cette reprise.