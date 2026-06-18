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Nouveaux polluants, des enjeux sanitaires et technologiques majeurs pour l'industrie

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Dossier de la rédac'

Nouveaux polluants, des enjeux sanitaires et technologiques majeurs pour l’industrie

Publié en par Pierre Thouverez

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Environnement Innovations sectorielles Eau Eau Pollution de l'eau Eau potable Station d'épuration des eaux usées

Les polluants émergents comme les PFAS ou les microplastiques obligent de nombreux secteurs industriels à bouleverser les méthodes de traitements de leurs effluents, pour répondre à des enjeux sanitaires encore probablement sous-estimés.

Sommaire

Les nouveaux polluants, enjeu immédiat pour l'industrie
Les PFAS, une pollution aussi invisible que massive
Les microplastiques, une pollution largement sous-estimée
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Dessin Nouveaux polluants, des enjeux sanitaires et technologiques majeurs pour l’industrie
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/environnement/

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