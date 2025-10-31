Baromètre Expleo : entre prudence et enthousiasme, l’IA à l’épreuve du réel

Alors que l’intelligence artificielle s’impose dans toutes les stratégies d’entreprise, les dirigeants français oscillent entre enthousiasme et vigilance. Le dernier baromètre Expleo AI Pulse révèle une confiance solide, mais teintée de doutes sur un possible emballement du marché.

Pour le deuxième mois consécutif, la confiance des dirigeants français dans l’intelligence artificielle se maintient à un niveau élevé, à 66 points en septembre 2025, selon le baromètre Expleo AI Pulse. Mais derrière cette stabilité se dessine un paradoxe. Si les chefs d’entreprise croient toujours au potentiel transformateur de l’IA, plus d’un sur deux (51 %) estime que nous vivons déjà une « bulle IA », où les attentes et les investissements dépassent les capacités réelles de la technologie.

Le baromètre, réalisé chaque mois par Expleo et l’institut Opinium auprès de 600 dirigeants en France, au Royaume-Uni et en Allemagne, vise à mesurer le pouls de la confiance dans l’IA à travers quatre dimensions : inquiétude, enthousiasme, confiance et assurance. Cette seconde édition, publiée le 27 octobre 2025, met en lumière un écart grandissant entre la perception des bénéfices économiques et la lucidité face aux limites actuelles de l’innovation.

Malgré le contexte de prudence, 47 % des dirigeants se déclarent désormais confiants dans la manière dont l’IA transforme leur organisation, soit une progression de 10 points par rapport à août. Ce résultat témoigne d’une appropriation croissante des outils d’intelligence artificielle, désormais considérés comme des leviers d’efficacité opérationnelle et d’innovation. L’IA, longtemps perçue comme une promesse futuriste, devient un instrument de transformation concrète pour les entreprises.

Mais cette dynamique s’accompagne d’une baisse de confiance sur d’autres plans : 72 % seulement des dirigeants estiment que leur entreprise sait utiliser l’IA efficacement (- 4 points en un mois), et 69 % jugent que son exploitation est éthique (contre 76 % en août). Ces indicateurs suggèrent une prise de conscience accrue des risques techniques, éthiques et humains associés au déploiement massif de l’IA.

« La confiance reste élevée dans les bénéfices de l’IA, mais la prudence gagne du terrain : c’est le signe que les acteurs économiques souhaitent sortir d’une logique d’annonces spectaculaires pour entrer dans celle des usages concrets et d’un déploiement pragmatique », explique Damien Lasou, directeur général France d’Expleo. Cette prudence n’équivaut pas à un désengagement, mais traduit une maturité croissante du marché français, où l’IA n’est plus seulement une vitrine technologique, mais un outil de compétitivité à structurer dans la durée.

De la bulle spéculative à la maturité technologique

L’étude souligne par ailleurs une inquiétude personnelle en hausse, 44 % des dirigeants redoutant que l’IA ait un impact sur leur propre poste, contre 38 % un mois plus tôt. Ce sentiment reflète une tension palpable. Les décideurs, conscients du potentiel d’automatisation, mesurent ainsi désormais plus directement les conséquences organisationnelles de cette transformation.

Malgré tout, 68 % des dirigeants continuent de considérer l’IA comme bénéfique pour leurs activités, en hausse de 5 points. Cet optimisme global, conjugué à une vigilance accrue, dessine un climat d’attente raisonnée, où la recherche d’applications concrètes prime sur les effets d’annonce. Pour Expleo, ce déplacement du regard est essentiel. L’enjeu n’est plus de démontrer que l’IA fonctionne, mais de montrer qu’elle apporte une valeur mesurable et qu’elle s’intègre durablement dans les organisations.

Dans un environnement où les levées de fonds record et l’essor des modèles génératifs nourrissent autant l’enthousiasme que les doutes, le parallèle avec la bulle Internet du début des années 2000 s’impose. Comme à l’époque, la frontière entre innovation durable et spéculation est mince. Pourtant, pour Damien Lasou, l’heure n’est pas à la défiance : « L’IA ne doit pas être perçue comme une vague spéculative, mais comme une transformation concrète des modèles économiques et des organisations. »

Cette approche pragmatique illustre la position d’Expleo, groupe international d’ingénierie, de technologie et de conseil, qui accompagne ses clients du prototype à l’intégration industrielle. L’entreprise travaille notamment sur la transition de l’expérimentation vers les usages responsables, en combinant intelligence artificielle, expertise sectorielle et ingénierie humaine. Pour le groupe, la clé de la réussite réside dans la convergence entre innovation et réalité industrielle : « Derrière chaque projet IA, nous devons être mobilisés pour apporter des solutions à des besoins réels », rappelle Damien Lasou.

Le baromètre Expleo AI Pulse met ainsi en évidence un tournant : la phase d’évangélisation touche à sa fin. L’IA entre dans une ère de rationalisation, où la confiance ne se mesure plus à la promesse, mais à la performance. Ce changement de paradigme, perceptible dans les chiffres du baromètre, pourrait bien annoncer la sortie d’une phase d’euphorie pour ouvrir celle, plus exigeante, de la maturité technologique.

Alors que la majorité des dirigeants appellent à conjuguer innovation et responsabilité, le véritable enjeu pour les entreprises françaises est désormais clair, consistant à éviter la bulle par l’usage, c’est-à-dire faire de l’IA non plus un symbole d’avant-gardisme, mais un outil maîtrisé de création de valeur et de transformation durable.

Source : Expleo – Les dirigeants français alertent sur une bulle IA malgré une confiance stable dans les bénéfices de l’IA