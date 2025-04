IA : la nécessité d’une consommation numérique compatible avec le défi climatique

Fact checking

Alors que le secteur numérique représente à l’échelle de la France 4,4 % des émissions de gaz à effet de serre, le think tank The Shift Project a publié le 6 mars un rapport intermédiaire sur l’impact de l’intelligence artificielle, et plus particulièrement de l’IA générative, sur la consommation électrique, au regard des objectifs climatiques à moyen terme.