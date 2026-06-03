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Dépôts de brevet en Europe : l’Asie poursuit son offensive

Posté le par Arnaud Moign dans Innovations sectorielles

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En mars 2026, l’Office Européen des Brevets (OEB) a dévoilé son baromètre 2025 des dépôts de demande de brevet. Si les pays européens continuent à innover, on constate néanmoins des changements dans la dynamique de brevet, la croissance étant clairement tirée par des acteurs provenant d’Asie et des secteurs particulièrement porteurs, comme l’IA, l’informatique quantique, le digital et l’électrification.

En 2025, l’OEB a reçu 201 974 demandes de brevet, atteignant ainsi son record historique. Cette hausse de 1,4 % sur un an contraste d’ailleurs avec la légère baisse constatée entre 2023 et 2024, mais confirme une tendance de fond : l’innovation mondiale progresse.

En revanche, les chiffres de l’OEB indiquent surtout une nette montée en puissance de la Chine (+ 9,7 % de demandes déposées) et de la Corée du Sud (+ 9,5 %), notamment grâce aux trois leaders que sont Samsung, Huawei et LG.

Dépôts de brevet en Europe : l’Asie poursuit son offensive
Augmentation du nombre de demandes de brevet en 2025, provenant des principaux territoires (Source : EPO)
Principaux déposants auprès de l’OEB en 2025
Classement des dix principaux déposants auprès de l’OEB en 2025 (Source : EPO)

De fortes disparités sectorielles

Outre cette poussée de l’Asie dans les demandes enregistrées à l’OEB, on remarque que la dynamique d’innovation est particulièrement forte pour trois secteurs. Le principal est la communication digitale (17 802 demandes, + 11,4 % par rapport à 2024), boostée par la 6G.

Viennent ensuite l’informatique et le numérique (17 844 demandes et + 6,1 % par rapport à 2024), des secteurs portés par l’IA. Enfin, les technologies de la transition énergétique arrivent en 3e position avec 16 997 demandes, soit + 5,3 % par rapport à 2024 et sont portées par l’innovation concernant les batteries (+ 340 % sur la dernière décennie).

L’Europe toujours compétitive, mais dans des secteurs « vieillissants »

Le nombre de demandes de brevets déposés par les pays européens reste néanmoins élevé, puisqu’il atteint une part de 42,9 % en 2025 (contre 23,3 % pour les États-Unis et 28,5 % pour l’Asie[1]) et progresse même de 0,4 %.

En revanche, l’Europe est surtout bien positionnée sur ses secteurs traditionnels, des domaines où la maturité technologique est forte. Ainsi, si le nombre de brevets demandés dans le médical et les transports est plutôt stable, l’innovation dans le secteur pharmaceutique plonge depuis plusieurs années (- 6,3 % de brevets en 2025).

À l’inverse, les grands groupes asiatiques cherchent, depuis plusieurs années, à déposer massivement des brevets en Europe, dans des secteurs aussi stratégiques et porteurs que les batteries, l’électronique ou les télécoms.

Et cela démontre une chose : ces entreprises ne se contentent plus de produire ou d’exporter vers le marché européen. Elles veulent désormais sécuriser juridiquement leurs positions, verrouiller l’accès aux technologies clés et peser directement sur les standards et les chaînes de valeur locales. En clair, il s’agit bien de mettre en place une logique offensive de captation de marché et de verrouillage technologique.

La France progresse dans des secteurs stratégiques

En dépit de cette concurrence asiatique, la France demeure un pilier de l’innovation en Europe, puisqu’elle arrive en 6e position des demandes de brevets à l’OEB en 2025, juste derrière la Corée, le Japon, la Chine, l’Allemagne et les États-Unis, mais devant les autres pays d’Europe.

Si le secteur des transports reste son domaine d’innovation principal[2], l’informatique est également bien représentée, avec 847 demandes de brevet. Mais on remarque surtout des progrès notables sur des sous-domaines stratégiques, comme l’IA (+ 19 % de brevets demandés en 2025) ou les technologies quantiques, un secteur qu’elle domine grâce à de jeunes entreprises comme Pasqal ou Alice & Bob.

En revanche, ce dynamisme du secteur quantique français n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat de la stratégie nationale quantique lancée en 2021. Le gouvernement vient d’ailleurs récemment de renforcer son ambition dans le domaine, en annonçant un investissement supplémentaire d’un milliard d’euros pour accélérer le développement d’une filière quantique française et européenne d’ici à 2030.

[1] Chine, Corée du Sud, Japon

[2] 1 103 demandes de brevet sur un total de 10 932 brevets demandés

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Dans les ressources documentaires

Créativité Propriété intellectuelle Brevet Asie France
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/innovations-sectorielles/

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