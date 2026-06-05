Revue du Magazine d’Actualité #74 du 1er au 5 juin

De l’énergie à la cybersécurité, en passant par les matériaux critiques et l’innovation, les lignes de force se redessinent rapidement.

⚡ ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT

Bruxelles considère désormais les onduleurs chinois comme un risque stratégique

Les onduleurs solaires, composants essentiels des installations photovoltaïques, deviennent un enjeu de sécurité énergétique. Leur connectivité et leur capacité de pilotage à distance inquiètent les autorités européennes, qui redoutent des risques de cyberattaques pouvant perturber les réseaux électriques.

⚠️ Cybersécurité des onduleurs solaires

NUMÉRIQUE & CYBERSÉCURITÉ

La cryptographie post-quantique se prépare à contrer les attaques orchestrées par des ordinateurs quantiques

Les systèmes actuels de chiffrement reposant sur des clés publiques pourraient devenir vulnérables face aux ordinateurs quantiques. Des algorithmes comme celui de Shor sont capables, en théorie, de casser rapidement ces protections, remettant en question la sécurité des données sensibles.

💻 Anticiper la menace quantique

🧩 MATÉRIAUX & INDUSTRIE

Magnésium critique, automobile électrique et aéronautique sous tension

Le magnésium s’impose comme un matériau stratégique pour alléger les véhicules électriques et les structures aéronautiques. Son faible poids permet d’améliorer l’efficacité énergétique, un enjeu majeur pour ces industries.

🧲 Enjeux du magnésium stratégique

🚀 INNOVATION & COMPÉTITIVITÉ

Dépôts de brevet en Europe : l’Asie poursuit son offensive

Les dépôts de brevets en Europe atteignent un niveau record, avec près de 202 000 demandes en 2025. Cette dynamique confirme une intensification de la compétition mondiale en matière d’innovation.

💡 Offensive asiatique sur les brevets

🏭 INDUSTRIE & ÉCONOMIE

Fonds Métaux Critiques : deux investissements officialisés, trois ans après sa création

Trois ans après sa création, le Fonds Métaux Critiques concrétise ses premiers investissements stratégiques. Ce dispositif vise à soutenir l’émergence de filières industrielles européennes autour des matériaux indispensables à la transition énergétique et numérique.

⚙️ Investir dans les métaux critiques

🚗 MOBILITÉS & TRANSITION

Ferrari Luce 2026 dévoile la première Ferrari électrique

Ferrari franchit un cap historique avec la présentation de sa première voiture 100 % électrique. La Luce combine performances élevées, autonomie supérieure à 530 km et architecture innovante à quatre moteurs électriques.

🏎 Ferrari entre dans l’ère électrique

🔌 ÉNERGIE & STRATÉGIE

Cap sur l’électrification pour une souveraineté énergétique française

L’électrification apparaît comme un levier central pour renforcer la souveraineté énergétique française. En accélérant le développement des usages électriques, le pays vise à réduire sa dépendance aux énergies fossiles et à sécuriser son mix énergétique.

🔦 Souveraineté par l’électrification

👓 Bon week-end et bonne lecture 🗞️